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Ekonomi Abdi İbrahim'den "Dünya Diyabet Günü" öncesi uyarı
Ekonomi

Abdi İbrahim'den "Dünya Diyabet Günü" öncesi uyarı

Abdi İbrahim Medikal Direktörlüğü: - "Halen dünyada 425 milyondan fazla diyabet hastası bulunuyor" - "Diyabet hastalığını erken teşhis etmek ve bu süreçte hayat tarzında yapılabilecek ufak değişikliklerle diyabet ile kaliteli bir yaşam sürmek mümkün olabiliyor"

Yeniakit Publisher
2020-11-13 10:09:03 -
Abdi İbrahim'den "Dünya Diyabet Günü" öncesi uyarı

İSTANBUL (AA) - Abdi İbrahim Medikal Direktörlüğü 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında yaptığı açıklamada, halen dünyada 425 milyondan fazla diyabet hastası bulunduğunu belirterek, "Diyabet hastalığını erken teşhis etmek ve bu süreçte hayat tarzında yapılabilecek ufak değişikliklerle diyabet ile kaliteli bir yaşam sürmek mümkün olabiliyor." ifadelerini kullandı.

Abdi İbrahim Medikal Direktörlüğü'nden yapılan açıklamada, toplumlar ve sağlık sistemleri üzerinde büyük bir yük yaratan diyabet ile ilgili uyarılarda bulunuldu.

Buna göre, diyabet ana olarak Tip I ve Tip II olarak ikiye ayrılırken, hastaların birçoğunu ise hayat tarzı değişiklikleri ve düzenli fiziksel aktiviteyle hastalığını kontrol etmesi kolaylaşacak Tip II hastaları oluşturuyor.

Tip I diyabet hastalarının vücutları çok az veya hiç insülin üretmezken, Tip II diyabet hastalarının vücutlarında insülin üretimi oluyor, fakat bu insülin hücreler üzerinde istenilen etkiyi oluşturmuyor.

Diyabet hastalarının yüzde 50'sinin hala tanı almadığını bildiren Abdi İbrahim Medikal Direktörlüğü, bu hastalıkta erken tanının tedavi açısından büyük önem taşıdığına dikkati çekti.

Bu nedenle hastalık ve belirtileri hakkında toplumun bilgi seviyesi ne kadar artarsa, hastaların hekimlere başvurusu hızlanacağı gibi, diyabetin ilerlemesinin de önüne geçilmesi kolaylaşıyor.

Verilen bilgiye göre, diyabet hastalarının şeker ve bütün şekerli tatlılardan, kurabiye, kek, pastalar, beyaz ekmek ve benzeri çöreklerden, asitli, gazlı içecekler ve hazır meyve sularından, katı yağlar ve yağ içeriği fazla olan besinler, salam, sosis, sucuk, pastırma gibi yiyecekler, yağda kızartılmış yiyecek ve kavurmalar ve aşırı tuz ve tuz içeriği fazla olan besinlerden uzak durması kritik önem taşıyor.

Abdi İbrahim Medikal Direktörlüğü, sağlıklı beslenebilmek için beyaz ekmek yerine kepekli ekmek, pirinç yerine bulgur, meyve suyu yerine meyvenin kendisinin tercih edilmesini, ayrıca taze sebze ve salatayı her öğünde sofraya koymayı, bunun yanı sıra kuru baklagilleri mümkün olduğunca sık tüketmeyi öneriyor.

Diyabet hastaları yaş, vücut kitle indeksi, fiziksel aktivite, sosyoekonomik durumlarına göre de özel bir beslenme düzeni uygulayabiliyor.

Abdi İbrahim Medikal Direktörlüğü, Tip II diyabet gelişimini engellemede ve diyabeti kontrol altına almada beslenmenin önemli olduğunu belirterek Sağlık Bakanlığı'nın şu tavsiyelerini paylaştı:

"Öğün atlamayın. Yemekler zamanında ve önerilen miktarda tüketin. Balık ve tavuk eti tercih edin, etli yemeklere ayrıca yağ eklemeyin. Yemeklerde katı yağ yerine sıvı yağ tercih edin. Yemek pişirirken kızartma ve kavurma yerine ızgara, haşlama veya fırında pişirme yöntemini kullanın. Vücut ağırlığınızı daima kontrol altında tutun."




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