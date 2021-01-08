Abdi İbrahim, Covid-19 aşısı üretmeye hazır

Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı incelemelerin ve denetimlerin ardından üretime onay verdiğini duyurdu. Barut, aşı imalatı ve dolumu konusunda gerekli altyapıya sahip olduklarını vurguladı. Biyoteknolojiye kayda değer yatırım yaptıklarını belirten Barut, şöyle konuştu: “2018 yılında tamamladığımız biyoteknolojik ilaç üretim tesisimiz AbdiBio atmış olduğunuz en önemli adımdır. Yatırımlarımızın amacı ülkemizi biyoteknolojik ilaçlar noktasında bir üretim üssü haline getirmek ve bu stratejik alanda Türkiye’yi söz sahibi yapmaktır. Abdi İbrahim olarak şu anda 20 milyon aşıyı üretebilecek kapasitedeyiz. Gerekirse Covid-19 aşısının daha fazla miktarda üretimi için ek yatırım yapmaya hazırız.”