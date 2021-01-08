  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Abdi İbrahim, Covid-19 aşısı üretmeye hazır
Ekonomi

Abdi İbrahim, Covid-19 aşısı üretmeye hazır

Abdi İbrahim, Covid-19’a karşı aşı imal etmek ve dolum yapmak için izin belgesini aldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-08 11:49:00 -
Abdi İbrahim, Covid-19 aşısı üretmeye hazır

Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı incelemelerin ve denetimlerin ardından üretime onay verdiğini duyurdu. Barut, aşı imalatı ve dolumu konusunda gerekli altyapıya sahip olduklarını vurguladı. Biyoteknolojiye kayda değer yatırım yaptıklarını belirten Barut, şöyle konuştu: “2018 yılında tamamladığımız biyoteknolojik ilaç üretim tesisimiz AbdiBio atmış olduğunuz en önemli adımdır. Yatırımlarımızın amacı ülkemizi biyoteknolojik ilaçlar noktasında bir üretim üssü haline getirmek ve bu stratejik alanda Türkiye’yi söz sahibi yapmaktır. Abdi İbrahim olarak şu anda 20 milyon aşıyı üretebilecek kapasitedeyiz. Gerekirse Covid-19 aşısının daha fazla miktarda üretimi için ek yatırım yapmaya hazırız.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dr. Barış Adıbelli canlı yayında o kaos ve dehşet görüntülerin arka planını anlattı ve uyardı: Yemin töreninde kan gövdeyi götürebilir
Gündem

Dr. Barış Adıbelli canlı yayında o kaos ve dehşet görüntülerin arka planını anlattı ve uyardı: Yemin töreninde kan gövdeyi götürebilir

Dünyanın gözü ABD’de yaşanan gelişmelerde… Trump destekçileri tarafından Kongre binasını basması ve o anlara ilişkin görüntülerin yankıları ..
Rus Patrik Kirill’den olay Ayasafya açıklaması: Tanrı’nın cezası
Dünya

Rus Patrik Kirill’den olay Ayasafya açıklaması: Tanrı’nın cezası

Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill, Noel bayramı nedeniyle, Rossia1 televizyonuna yaptığı konuşmada Ayasofya’nın ibadete açılmasını “Tanrı..
Suudi Arabistan'la anlaşan Katar'dan bomba Türkiye açıklaması
Dünya

Suudi Arabistan'la anlaşan Katar'dan bomba Türkiye açıklaması

Suudi Arabistan'la anlaşan Katar'dan, Türkiye ile ilişkilerin bozulacağına yönelik iddialara cevap verdi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay