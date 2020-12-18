Abdi İbrahim 2021'de yatırımlarına devam edecek

İSTANBUL (AA) - MUSAB TURAN - Abdi İbrahim Üst Yöneticisi (CEO) Süha Taşpolatoğlu, "Yurt içi yatırımlarımıza 2021’de devam edeceğiz, üretim tesislerimize yönelik yeni yatırımlarımız da gündemimizde olacak. Yaklaşık 150 milyon dolar büyüklüğündeki yatırım planımızı hayata geçirmek üzere çalışıyoruz." dedi.

Taşpolatoğlu AA muhabirine, şirketinin 2020 faaliyetlerini anlatarak, 2021 planları hakkında açıklamalarda bulundu.

2019’da ortaya çıkan ve 2020 yılında hızla yayılmaya başlayan Kovid-19’un sebep olduğu pandeminin hem Türkiye hem de dünya için çok sıra dışı bir dönemi beraberinde getirdiğini anlatan Taşpolatoğlu, sağlık, tıp ve ilaç sektörlerinin bu sürecin merkezinde yer aldığını söyledi.

Abdi İbrahim'in 108 yıllık köklü bir ilaç şirketi ve 18 yıldır kesintisiz sektör lideri olarak toplumun bu zor dönemdeki ihtiyaçlarını dikkate alarak, kendisinden beklenen katkıyı en üst seviyede sunmak için çalıştığını kaydetti.

Diğer yandan 2020’yi iş hedefleri açısından da mümkün olabilecek en iyi şekilde değerlendirmeye odaklandıklarını anlatan Taşpolatoğlu, şu bilgileri verdi:

"2020 yılına pazar payımızı kuvvetlendirmek, 18 yıldır devam eden liderliğimizi güçlendirmek, Ar-Ge ve inovasyon yatırımlarımızı hızlandırmak ve sürdürülebilirlik alanındaki projelerimizi hayata geçirmek hedefleriyle başladık. Mart ayında gündemimize giren pandemi ile hızla önceliklerimizi, planlarımızı ve stratejilerimizi gözden geçirdik. En önemli önceliğimizi çalışanlarımızın sağlığıyla ilgili tüm ilave tedbirleri alarak, halkımızın ilaca erişiminin sürekliliğini sağlamak olarak belirledik. Tesislerimizde üretim faaliyetlerimizi sürdürdük.

Öte yandan çözümün parçası olabilmek adına Ar-Ge ve üretim gücümüzü, medikal yetkinliklerimizi, tüm uzmanlık ve tecrübemizi tıbbın hizmetine sunduk. Ülkemizde ilk vakaların görülmesinin hemen ardından Sağlık Bakanlığımızın Kovid-19’un tedavi protokolünde birincil tedavi olarak yer alan klorokin fosfat etken maddeli ilacın ham maddesini Hindistan ve Çin’den olağanüstü şartlarda temin ederek ilacın üretimini gerçekleştirdik.



1,6 milyon tableti Sağlık Bakanlığımıza, 250 bin tableti de fabrikalarımızın bulunduğu Cezayir ve Kazakistan’a bağışladık. Sene sonuna kadar da ilave bir ihtiyaç olması durumunda onu da üreterek bakanlığımıza bağışlayacağımızı taahhüt ettik. Peşi sıra, sektörümüzün oyuncularından Novelfarma’nın geliştirdiği, Kovid-19 tedavi protokolüne giren Favipiravir etken maddeli ilacın teknoloji transferini 1 hafta gibi bir sürede tamamlayarak ilacı hızla ürettik, hala da ihtiyaçlar doğrultusunda üretmeye devam ediyoruz."





- "Planlı yatırımlarımıza ara vermeden devam ettik"

Taşpolatoğlu, tüm dünyada pandeminin verdiği endişe ortamı hakim iken ve dünyanın her yerinde planlar ertelenirken, Abdi İbrahim olarak uzun vadeli strateji ve hedeflerinin takipçisi olduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"İsviçre’nin önde gelen biyoteknolojik ilaç şirketlerinden OM Pharma’yı İsviçreli bir ortak girişim grubu ile satın aldık. Böylece batılı bir ilaç şirketine stratejik ortak olan ilk Türk ilaç şirketi unvanını elde ettik. Zor günlerde böylesine iddialı bir adım atarak, sektörümüzü yurt dışında temsil etmenin ve gücümüzü, global dünyada ses getiren bir hamleyle ortaya koymanın mutluluğunu yaşadık. Dışarıda bu satın almayı gerçekleştirirken, ülkemizdeki yatırımlarımızı da ertelemedik. Pandemi ortamına rağmen Esenyurt Üretim Tesisleri’ndeki planlı yatırımlarımıza ara vermeden devam ettik."





- "Şartlar ne olursa olsun yatırım heyecanımızı koruyoruz"





Taşpolatoğlu, 2021 ajandalarında OM Pharma ile yürütecekleri faaliyetlerin öne çıktığını belirterek, OM Pharma’nın kimyasal ilaç portföyündeki bazı ürünlerini, tüm dünya için Esenyurt’taki tesislerde üretme ve dünya pazarlarına ihraç etme imkanını ellerinde tuttuklarını söyledi.

"OM Pharma ortaklığı çerçevesinde, biyoteknoloji Ar-Ge’sine önümüzdeki 5 yılda ayıracağımız 250 milyon İsviçre Frank’ı büyüklüğündeki kaynak sayesinde yeni biyoteknolojik ürünler geliştirmeyi hedefliyoruz." diyen Taşpolatoğlu, diğer yandan, bu ortaklık sayesinde, halihazırda faaliyetinin bulunmadığı Latin Amerika, Çin ve ABD ilaç pazarları başta olmak üzere yeni pazarlara açılmayı ve Abdi İbrahim’in halihazırda aktif olduğu ancak OM Pharma’nın bulunmadığı pazarlarda da OM Pharma’nın ürünlerinin satış ve pazarlamasını yaparak büyümeyi hedeflediklerini kaydetti.

Abdi İbrahim'in yatırımlarla büyüdüğünü anlatan Taşpolatoğlu, 2021 planlarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Biz yatırımı seven bir şirketiz, şartlar ne olursa olsun yatırım heyecanımızı koruyoruz. Yurt içi yatırımlarımıza da 2021’de devam edeceğiz, üretim tesislerimize yönelik yeni yatırımlarımız da gündemimizde olacak. Yaklaşık 150 milyon dolar büyüklüğündeki yatırım planımızı hayata geçirmek üzere çalışıyoruz. Bizim sözlüğümüzde yatırım; üretim, istihdam ve ihracat demek... 2020 yılında üretim kapasitemizi 500 milyon kutuya çıkarmayı hedefliyorduk.

Bugün, yapılan iyileştirme yatırımları ile yaklaşık 420 milyon kutuya ulaştık. Hedefimizin yaklaşık yüzde 80’ine ulaşmış durumdayız. Yeni üretim tesisimizin yatırımları tamamlandığında, fiili üretim kapasitemiz 2022 yılı itibarıyla 750 milyon kutu seviyesine ulaşmış olacak. İstihdam da bizim için son derece önemli bir öncelik olmaya devam edecek. Şu anda yurt içi ve yurt dışı üretim, saha ve genel merkezdeki toplam 4 bin 600 kişilik çalışan ordusuyla büyük ve güçlü bir aileyiz. 2021 yılında belirlemiş olduğumuz hedeflere birlikte yürüyerek, faaliyetlerimizden doğan ihtiyaçlar doğrultusunda da eksik kadrolarımızı doldurarak ilerlemek arzusundayız."





- "2021 yılında cesur atılımlarımızla çıtayı daima yukarıya taşımak için çalışacağız"





Abdi İbrahim CEO'su Süha Taşpolatoğlu, 2021’de de dünyanın en güçlü ilaç firmalarına üretim hizmeti vermeyi sürdüreceklerini belirterek, üretim hizmetleri alanının kendileri için önceliğini ve önemini korumaya devam edeceğini söyledi.

Kovid-19 pandemisi döneminde yükselişe geçen tüketici sağlığı alanında inovatif ürünler geliştirmenin de bir diğer öncelik alanı olacağını anlatan Taşpolatoğlu, ayrıca "Değer Katılmış Eşdeğer İlaçlar" kategorisinin de üzerinde duracaklarını kaydetti.

Ticari faaliyetlerin yanında, 2021’de sürdürülebilirlik konusunu da odağa alacaklarını anlatan Taşpolatoğlu, 2030 yılında karbon ayak izini sıfıra indirme hedefleri doğrultusunda çalışmalarını hızlandıracaklarını söyledi.

Taşpolatoğlu açıklamasını şöyle tamamladı:

"2021 yılında cesur atılımlarımız, ülkemize karşı sorumluluğumuz ve işimize olan tutkumuzla çıtayı daima yukarıya taşımak için çalışacağız. Başarılı ekonomik performansımız yanında, çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarında tüm paydaşlarımız için değer yaratmayı ve içinde bulunduğumuz sağlık ekosistemi içinde, başta 'sağlıkta sosyal inovasyon' olmak üzere, çeşitli projeleri hayata geçirmeyi hedefliyoruz."