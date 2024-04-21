Abdestbozan otunun faydaları nelerdir? Otu ne işe yarar? Altın değerinde, faydası şok etti!... Siz hiç denediniz mi?

En önemli özelliği rutubetli bir ortamda yetişmesidir. Abdestbozan otu, şifalı bitkiler arasında önemli bir yere sahiptir. Farklı kullanım alanları bulunan bu bitkiden siyah ve yeşil boya çıkartılmakta da kullanılmaktadır. Boya elde edilen bu bitkinin faydaları nelerdir? Abdestbozan otu faydaları nelerdir? Abdestbozan otu nasıl tüketilir?

Abdestbozan otu özellikleri, nemli ortamda yetişmesidir. Ayrıca çakırdikeni olarak da bilinmektedir. Bu bitki baş ve göğüs ağrılarını dindirmekte kullanılırken ayrıca bağırsak gazının giderilmesine de faydalıdır.

Abdestbozan otu Faydaları;

* Mide salgılarını düzenleyerek mideyi kuvvetlendirir.

* Vücuda enerji verir.

* Ateş düşürücü olarak kullanılır.

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* Öncelikle baş ağrısı ve göğüs ağrılarını dindirir.

* Balgam sökücü özelliğe sahiptir.

* Boğmacaya ve öksürüğün giderilmesinde faydalıdır.

* Bademcik şişliklerini indirir.

* Çıbanların olgunlaşma aşamasına hız vererek kurumasını sağlar.

* Burun kanamasını keser.

Günümüzde bitkisel tedavi alternatif tıpta kullanılan en önemli yöntemdir. Şifalı bitkileri kullanırken, kullanma ölçülerine dikkat edilmeli, ihtiyaç duyulmayan bitki karışımlarını kullanmaktan sakınılmalıdır. Şifalı bitkiler çift taraflı çalışmaktadır. Yani başka bir rahatsızlık varsa bu göz önüne alınarak biz uzmanın kontrolü altında kullanmak bitkilerden fayda alma noktasında önemlidir.

Doğal tedavi olarak abdestbozan otu taze yapraklarından salata yapılarak kullanılmaktadır. Abdestbozan otunun kökleri, ayrıca sinir otu çayı hazırlanarak ilave edilirse iltihap kurutucu etkiye sahip olur. Abdestbozan otu, ateş düşürücü ve ağrı kesici özelliğiyle doğal aspirindir.

Abdestbozan otunun kökleri acıdır. Bu nedenle kökleri kaynar suda 20 dakika kaynatıldıktan sonra elde edilen suyu herhangi bir çaya katılarak içilmelidir. Yapraklarından her gün bir tutam salataya ilave edildiğinde antiseptik özelliğiyle iltihap kurutucu özelliği kullanılmış olur. Bunun yanında mide yanma şikayeti yaşayan kişiler de salatalarında kullandıkları takdirde fayda görürler. Ayrıca sürekli baş ağrısı çeken kişiler her gün belirli bir miktar bu bitkiden kullandıklarında rahatlar. Bademcik şişkinliği şikayetlerinde kökünün çayı kullanırsa bademcik iltihabını kurutur ayrıca bu iltihabın yarattığı ateşi de düşürücü özelliği sayesinde hastalığın çabuk geçmesine yardımcı olmaktadır.

Abdestbozan otunun yeşil ve siyah çiçekleri boya yapımında kullanılırken, çiçekleri hoş bir kokuya sahiptir.

ABDESTBOZAN OTU NASIL TÜKETİLİR?

Abdest bozan otu tadı acı olan bir bitki olduğu için ağızda çiğneyerek tüketilmez. Genelde çayı yapılıp içilir. Abdestbozan otu çayını kolaylıkla evde yapabilirsiniz. Öncelikle bir demlik su kaynatın, su kaynadıktan sonra içine abdestbozan otundan birkaç parça içine atın ve 5-6 dakika daha kaynatmaya devam edin. Kaynadıktan sonra altını kapatın ve çayın demlenmesini bekleyin. Tadı acı olduğu için içine bal ilave ederek çayınızı tatlandırabilirsiniz. Bitkinin kökünden yapılan bu çayı birer saat arayla günde 12 çay kaşığı içebilirsiniz.

Ses kısıklığı için de abdestbozan otu toz haline getirilip balla karıştırılarak tüketilebilir. Ayrıca Haziran ve Ekim ayları arasında toplanılan bitki, güneş görmeyen bir odada kurutulduktan sonra baharat olarak da kullanılabilir.