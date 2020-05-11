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AB’den üye ülkelere salgında ikinci dalga gelebilir uyarısı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, tarafından yapılan açıklamada üye ülkelere korona virüs salgınında ikinci dalga gelebilir, uyarısında bulunuldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 19:18:03 -
AB’den üye ülkelere salgında ikinci dalga gelebilir uyarısı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, tarafından yapılan açıklamada üye ülkelere korona virüs salgınında ikinci dalga gelebilir, uyarısında bulunuldu.


Birçok Avrupa ülkesi korona virüs salgını ile mücadele kapsamında aldığı önlemleri gevşeterek, normalleşme sürecine başladı. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, tarafından üye ülkelere salgında ilk dalga geçmiş olsa da salgında ikinci bir dalga yaşanabilir uyarısı yapıldı. AB Komisyonu Sözcüsü Stefan de Keersmaecker, yaptığı açıklamada üye ülkelere korona virüs salgınında olası bir ikinci dalgaya karşı hazırlıklı olmaları gerektiği çağrısında bulundu. Sözcü, “Son risk analizinin sonuçlarına göre, üye ülkeler ikinci dalgaya karşı hazırlıklı olmalı” ifadelerini kullandı.


Avrupa Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrol Merkezi, tarafından yapılan açıklamada “Mevcut süreç iyi yürütülse bile yeni dalgalar meydana gelebilir” ifadesi kullanıldı.

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