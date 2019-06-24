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AB'den Ürdün ve Tunus'a kredi desteği

AB Komisyonu, Ürdün ve Tunus'la yapılan makro-finansal destek programı çerçevesinde yeni kredi dilimlerinin serbest bırakılmasına onay verildiğini açıkladı.

24 Haziran 2019 Pazartesi 13:57
AB'den Ürdün ve Tunus'a kredi desteği

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Ürdün ve Tunus ile yapılan makro-finansal destek programları çerçevesinde toplam 250 milyon avroluk kredi dilimini serbest bırakma kararı aldı.

Buna göre, destek programları çerçevesinde AB, Ürdün'e 100 milyon avro, Tunus'a 150 milyon avroluk kredi dilimlerini serbest bıraktı.

Krediler, söz konusu ülkelerin ekonomik istikrarına ve dış finansman açıklarının azaltılmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

Yakın çevresindeki ülkelere ekonomik kriz dönemlerinde makro-finansal desteklemeler sağlayabilen AB, bu kapsamda, sermaye piyasalarından uygun koşullar ile borçlanıyor. Söz konusu krediler ihtiyaç duyan ülkeye veriliyor. Alınan fonlar, söz konusu ülkenin normal şartlarda piyasalardan alabileceği kredilerden çok daha uygun ödeme koşulları içeriyor.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 13:57
  1. Avrupa Birliği
  2. AB Komisyonu
  3. makro-finansal destek programları
  4. Tunus
  5. Ürdün
  6. mali destek

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