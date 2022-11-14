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Dünya AB'den 'Ukrayna' açıklaması: Kendi tanımladığı zafere dek...
Dünya

AB'den 'Ukrayna' açıklaması: Kendi tanımladığı zafere dek...

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin Rusya'yı uluslararası alanda tecride ve Ukrayna'yı "kendi tanımladığı zafere dek" desteklemeye devam edeceğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-11-14 22:40:00 - 2022-11-14 23:07:02
AB'den 'Ukrayna' açıklaması: Kendi tanımladığı zafere dek...

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB dışişleri bakanlarının toplantısının ardından basına açıklamalarda bulundu.

Bakanların Rusya'ya karşı bir mesaj üzerinde uzlaştığını belirten Borrell, "Birincisi, Rusya'yı uluslararası alanda tecrit etmeyi sürdüreceğiz. Rusya ekonomisine yönelik kısıtlayıcı tedbirler uygulamaya devam edeceğiz. Kısıtlayıcı tedbirleri güçlendirmeyi sürdürmeye, özellikle Rusya'ya silah ve askeri destek sağladığı bilinen İran ve Belarus gibi üçüncü ülkeleri hedef almaya hazırız." diye konuştu.

Borrell, AB'nin ve üye ülkelerin Ukrayna'ya en az 8 milyar avro değerinde silah ve askeri teçhizat sağladığına dikkati çekerek, "Bu meblağ, ABD'nin Kiev'e sağladığının yaklaşık yüzde 45'ine tekabül ediyor." dedi.

Bir gazetecinin "Rusya'nın Herson'dan çekilmesinin ardından Ukrayna'dan müzakere masasına oturmasının beklendiği ancak Kiev yönetiminin bu konuda istekli olmadığıyla" ilgili sorusuna Borrell, "Ukrayna'yı zafere dek destekleyeceğiz ve zafer, Ukraynalıların parametrelerine göre anlaşılmalıdır." yanıtını verdi.

Borrell, dışişleri bakanlarının toplantısında askeri yardım misyonuna yeşil ışık yakmasının bunun bir kanıtı olduğunu vurgulayarak, 15 bin Ukrayna askerinin eğitileceği misyon dahilindeki eğitimlerin sadece Polonya'da değil, birçok üye ülkenin sağlayacağı üslerde yapılacağını ve ay sonu itibarıyla operasyonel olacağını aktardı.

Rusya'nın Herson'dan çekilmesinin büyük bir yenilgi ve başarısızlık içinde olduğunu gösterdiğini ancak hala zarar verme kapasitesinin büyük olduğunu söyleyen Borrell, "Kapasitelerini savaşmak için değil, kritik altyapıya zarar vermek için kullanıyorlar." dedi.

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Yorumlar

YA RABBİ

YANLIŞ İFADE..... KENDİ TANIMLADIKLARI ZAFER DEĞİL RABLERİNİN ONLAR İÇİN TANIMLADIĞI ZAFER...KUL TAŞ ÇATLASIN KAPASİTESİNİN SONUNU HAYAL EDEBİLİR AMA RABBİNİN İZZETİ İKRAMINA BİR SON BİR NİHAYET YOKTUR...MÜLK BESMELE CENNETİNDEN MAŞALLAH CENNETİNE DÖNMÜŞ İKEN HÜSNÜ KABUL GÖSTERMEK GEREKİR...ZATEN KULLUK DA RABBİ ONA KULUM İKRAM EDECEĞİM DEDİĞİNDE BAŞIMLA BERABER YA RABBİ DEMEKTEN İBARETTİR....SONUÇTA İLAHLIK ALMADAN VERMEK KULLUK İSE VERMEDEN ALMAKTIR.....ŞEFAATİNİN SON NOKTASINDA ŞEFAAT YA RAB....
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