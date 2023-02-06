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Gündem AB'den Türkiye'ye yardım mesajı
Gündem

AB'den Türkiye'ye yardım mesajı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından Avrupa Birliği de (AB) Türkiye'ye yardım sağlanması için harekete geçti.

Yeniakit Publisher
2023-02-06 11:43:00 -
AB'den Türkiye'ye yardım mesajı

Avrupa Birliği, Kahramanmaraş şehrinde 04.17'de meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye'ye gerekli yardımların sağlanması için talimat verdi. Avrupa Komisyonu Kriz Yönetimi Başkanı Janez Lenarcic, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizması aktif hale getirildi. Acil Müdahale Koordinasyon Merkezi (ERCC), Avrupa'dan kurtarma ekiplerinin konuşlandırılmasını koordine ediyor. Hollanda'dan ve Romanya'dan ekipler halihazırda yolda" ifadelerini kullandı.

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola, yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından açıklama yaptı. Türkiye-Suriye sınırında kaydedilen deprem nedeniyle derin üzüntü duyduğunu söyleyen Metsola, "Hayatını kaybedenler, enkaz altında kalanlar, kurtarılanlar ve hayat kurtarmak için çalışanlar aklımda. Avrupa bu zor durumda, Türkiye ve Suriye'deki halkın yanında bulunuyor" dedi.

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel de, Türkiye ve Suriye'de can kayıplarına neden olan şiddetli sarsıntının ardından derin üzüntü duyduğunu belirterek, "Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralıların ise en kısa sürede iyileşmesini temenni ediyorum. AB, sizlerle tam bir destek içinde" açıklamasında bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell de Türkiye'de meydana gelen deprem nedeniyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yıkıcı deprem bu sabah Türkiye ve Suriye'yi sallayarak yüzlerce insanın hayatını kaybetmesine ve çok daha fazlasının yaralanmasına neden oldu. Duygu ve düşüncelerimiz Türkiye ve Suriye ile birlikte. AB yardıma hazır" ifadelerine yer verdi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Türkiye'nin güneyinde meydana gelen deprem dolayısıyla oldukça üzgün olduğunu ifade ederken, "Hayatını kaybedenler, aileler ve kurtarma ekipleri aklımda. Avrupa Birliği (AB) ve AB'ye üye ülkeler bu kritik saatlerde mümkün olan tüm yardımları sağlamak için hazır olmalı" sözlerine yer verdi.

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türk halkına başsağlığı dileklerini iletirken, "Dışişleri Bakanlığına, Türkiye'nin doğal afetin sonuçlarıyla mücadele etmesine yardımcı olmak için acil yardım programı oluşturması talimatı verdim" dedi.

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Yorumlar

defolllllllll

emperyalist vahşi sen kurtarmayı falan bırak T. C nin yanına bile gelme bu kadar seviliyorsun
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