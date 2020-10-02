AB'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Türkiye ile yapıcı diyalog istediklerini, buna karşılık tüm seçeneklerin masada olduğunu ancak kullanmak istemediklerini açıkladı.
Türkiye ile yapıcı diyalog istediklerini belirten Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, buna karşılık tüm seçeneklerin masada olduğunu ancak kullanmak istemediklerini belirtti.
AB Konseyi Başkanı Charles Michel ise Belarus'a yaptırım uygulanması için karar aldıklarını belirterek, 40 kişilik listede Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun bulunmadığını açıladı.
Michel, Türkiye konusunda zirveden sonraki iki haftanın önemine dikkat çekerek, Türkiye sorununa Aralık'ta yapılacak zirvede geri dönüleceğini açıkladı.
Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan gerilimde Yunan tarafını tutan AB ülkeleri geçtiğimiz günlerde Türkiye'yi sık sık yaptırımla tehdit ediyorlardı. Özellikle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'ye karşı kindar bir tavır takınarak Doğu Akdeniz'e Fransız donanmasını bile yollamaktan çekinmemişti.