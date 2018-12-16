0553 313 94 23

AB'den Türkiye'ye küstah mesaj! "YPG'ye operasyondan endişeliyiz"

Avrupa Birliği (AB) Türkiye’ye, Suriye’nin kuzeydoğusundaki YPG/PKK'lı teröristlere yönelik operasyon düzenlememe çağrısı yaptı. AB'nin Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Mogherini, operasyonla ilgili 'endişeliyiz' dedi.

16 Aralık 2018 Pazar 01:15
AB'den Türkiye'ye küstah mesaj! "YPG'ye operasyondan endişeliyiz"

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda askeri operasyon başlatacağı yönündeki açıklamalarının endişe verici olduğunu söyledi.

"Bölgeye operasyon düzenlemeyin"

Mogerini, "Türkiye AB'nin kilit öneme sahip ortağı, ayrıca bu krizde ve bölgede çok önemli bir aktör. Biz, Suriye'de şiddete son verilmesi, terörizmin yenilmesi, ayrıca ülkedeki ve tüm bölgedeki istikrara katkıda bulunulması hedefini paylaşıyoruz, bu nedenle Türk yetkililerin, koalisyonun DEAŞ'a karşı çabalarını baltalayabilecek ya da Suriye'de ek istikrarsızlık tehdidi oluşturabilecek her türlü tek taraflı eylemden çekinmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

 

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 01:15
  1. ab
  2. avrupa birliği
  3. Türkiye
  4. suriye
  5. pkk
  6. operasyon
  7. terörist
  8. harekat
  9. ypg
  10. Federica Mogherini
  11. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ali Ece Fatih Terim'e seslendi: Başkan olsun artık
    1. Ali Ece Fatih Terim'e seslendi: Başkan..
    2. Parlamenterlerarası Kudüs Platformu..
    3. "Hayal kırıklığına uğradık”
    4. BAE'den Türkiye'ye tehdit gibi..
    5. YPG'li teröristler Suudi gazetesine..
    6. AB'den Türkiye'ye küstah mesaj!..
    7. TCDD eski genel müdürü Karaman'dan..
    8. ABD bütçesi 205 milyar dolar açık verdi
    9. Brexit sonrası AB'den İngilizlere..
    10. 'Uyanık' Rum liderden Türkiye'ye yeni..
    11. 2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda
    12. Moody's'ten çarpıcı yorum: ABD..
    13. Sarı Yelekliler Fransa sokaklarına..
    14. 2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda
    15. "İstanbul'un delileri ve meczupları"..
    16. "Tunus yol kesicilere rağmen..
    17. İsveç'teki anlaşmanın ardından..
    18. Abdurrahim Albayrak "Farkı koruduk"..
    19. Borussia Dortmund'dan Nuri Şahin'e..
    20. THY'den Erbil'deki başarılı seyahat..
    Hangi hastalığa hangi bölümden randevu alınır?
    Hangi hastalığa hangi bölümden randevu alınır?
    Sevilay Yılman ile Nihat Genç çarpıştı!
    Sevilay Yılman ile Nihat Genç çarpıştı!
    Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Aile hekimliğinde yeni dönem
    Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Aile hekimliğinde yeni dönem
    Sağlığını ona borçlu! 18 liraya aldı, 10 bin liraya bile satmıyor
    Sağlığını ona borçlu! 18 liraya aldı, 10 bin liraya bile satmıyor
    Önder'in ilk ziyaretçisi şaşırtmadı! Cezaevinden mesaj gönderdi
    Önder'in ilk ziyaretçisi şaşırtmadı! Cezaevinden mesaj gönderdi

    Günün Karikatürü

    15 Aralık 2018
    Efsane aldatmaca! İndirim de tedarik de fos çıktı
    Efsane aldatmaca! İndirim de tedarik de fos çıktı
    İsrail merkezli kukla devlete izin yok
    İsrail merkezli kukla devlete izin yok