AB'den Türkiye'ye küstah mesaj! "YPG'ye operasyondan endişeliyiz"

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda askeri operasyon başlatacağı yönündeki açıklamalarının endişe verici olduğunu söyledi.

"Bölgeye operasyon düzenlemeyin"

Mogerini, "Türkiye AB'nin kilit öneme sahip ortağı, ayrıca bu krizde ve bölgede çok önemli bir aktör. Biz, Suriye'de şiddete son verilmesi, terörizmin yenilmesi, ayrıca ülkedeki ve tüm bölgedeki istikrara katkıda bulunulması hedefini paylaşıyoruz, bu nedenle Türk yetkililerin, koalisyonun DEAŞ'a karşı çabalarını baltalayabilecek ya da Suriye'de ek istikrarsızlık tehdidi oluşturabilecek her türlü tek taraflı eylemden çekinmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.