AB’den Türkiye’deki Suriyelilere 50 milyon €

AB Komisyonundan yapılan açıklamada, yardımın uzmanlaşmış sağlık hizmetleri, hukuki danışmanlık, psikososyal destek ve sivil belgelere erişim gibi konuların ele alınmasına yardımcı olacağı duyuruldu.

Yardımın şu anda Türkiye’de 1.5 milyondan fazla insanı, nakdi yardım yoluyla destekleyen AB Acil Sosyal Güvenlik Ağı’nın (SUY) parçası olduğunun ifade edildiği açıklamada, bu yolla kira, ulaşım, yiyecek veya ilaç gibi en çok ihtiyaç duyulan kalemlerin finansmanına yardımcı olunduğu belirtildi.

2024’e kadar Suriyeliler için 3 milyar avro verecek olan AB’nin sağladığı bu paralar, Türkiye’de Kızılay ve PTT vasıtasıyla belirlenmiş ihtiyaç sahibi Suriyelilere dağıtılıyor.