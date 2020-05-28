AB'den tarihi kurtarma planı

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Covid-19 salgınının yol açtığı ekonomik krizden çıkılması için Avrupa Birliği’nin 2021-2027 uzun vadeli bütçesi kapsamında 750 milyar euroluk yardım teklifinde bulundu. Olağanüstü yardım fonu, zor durumda olan üye ülkeler tarafından sabırsızlıkla bekleniyordu.

Von der Leyen, söz konusu miktarın 500 milyar eurosunun zor durumda olan ülkelere borç değil yardım olarak verileceğini söyledi. Geri kalan 250 milyar euronun ise borç olarak dağıtılacağını ifade etti. Komisyon başkanı, böylece Avrupa Birliği’nin geleceğine yatırım yapıldığını söyledi.

Avrupa Birliği’nin uzun vadeli bütçesi yeniden gözden geçiriliyor. Birlik ekonomiyi canlandırmak için daha önce hiç olmadığı kadar borca girecek.

Avrupa Parlamenteri Philippe Lamberts, “AB’nin makroekonomik politikasında radikal değişiklikler görüyoruz. Bu çok önemli.” ifadelerini kullanmıştı.

Geçtiğimiz hafta Almanya ile Fransa da AB’ye 500 milyar euroluk ek yardım planı önerisinde bulunmuştu.

Avrupa Birliği’nin uzun vadeli 2021-2027 bütçesinin bütün ülkeler tarafından kabul edilmesi oldukça zor. 27 üye ülke, şubat ayında 1 trilyon euroyu bulan 2021-2027 AB bütçesi konusunda anlaşamamıştı.

Kuzey ve güney AB ülkeleri arasında fikir ayrılıkları var

Krizden farklı seviyede etkilenen güney ve kuzey Avrupa ülkeleri arasında anlaşmazlıklar yaşanıyor.

Hollanda, Avusturya, Danimarka ve İsveç yardımların borç olarak verilmesini talep ediyor.

Özellikle İtalya ile İspanya ise geri ödeme yapacak güçlerinin olmadığını savunuyor.

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic, geçtiğimiz günlerde 18 Haziran’da yapılacak olan Avrupa Birliği liderler zirvesinde hızlı bir şekilde anlaşma sağlanmasının önemine vurgu yaptı.

AB’nin uzun vadeli bütçesi 2021 yılında yürürlüğe gireceğinden, zor durumda olan ülkelere yardım etmek için farklı çözümler de üretilmesi bekleniyor.