AB’den tarihi karar: Yüksek tutarlı alışverişte nakit dönemi bitiyor

Avrupa Birliği, nakit para kullanımını sınırlayan ve finansal hareketleri tamamen izlenebilir hale getirmeyi hedefleyen yeni bir düzenlemeyi resmen yürürlüğe alıyor. 2024’te onaylanan yönetmelik kapsamında, birlik genelinde nakit ödemelere üst sınır getirildi. 2027 yazından itibaren 10 bin Euro’nun üzerindeki ticari harcamalarda banka transferi zorunlu olacak.

Yeni kurallara göre işletmeler aracılığıyla yapılan mal ve hizmet alımlarında yüksek tutarlı ödemeler yalnızca bankacılık sistemi üzerinden gerçekleştirilebilecek. Böylece kara para aklama, vergi kaçırma ve kayıt dışı ticaretin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Ayrıca 3 bin Euro ve üzerindeki nakit işlemlerde alıcının kimlik bilgilerinin satıcı tarafından kayıt altına alınması şartı da getiriliyor.

Düzenleme, yalnızca ticari faaliyetleri kapsıyor. İki özel kişi arasında yapılan bireysel ödemeler, örneğin komşular arası ikinci el araç satışı gibi işlemler bu sınırın dışında bırakılacak. Ancak bir işletme ya da profesyonel satıcının dahil olduğu her alışverişte 10 bin Euro limiti kesin olarak uygulanacak.

Öte yandan bazı ülkeler halihazırda daha katı uygulamalar sürdürüyor. Fransa ve İspanya’da bin Euro seviyesindeki düşük nakit sınırları korunurken, Almanya’da 10 bin Euro üzerindeki işlemlerde kimlik beyanı zorunlu tutuluyor ve gayrimenkul alımlarında tamamen nakit yasağı uygulanıyor. Uzmanlara göre yeni AB kararı, Avrupa genelinde “nakitsiz ekonomi” dönemine geçişin en güçlü adımlarından biri olarak görülüyor.