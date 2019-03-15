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AB’den Suriyelilere 1.5 milyar avro

Avrupa Birliği, Türkiye’daki Suriyeliler için ikinci 3 milyar avroluk yardım sözü için adım atmaya hazırlanıyor. AB Temsilcisi Mogherini, “İkinci 3 milyar avronun 1.5 milyarını yakında aktaracağız” dedi.

15 Mart 2019 Cuma 11:58

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Türkiye’deki Suriyeliler için yeni yardım aktarılacağını söyledi.

Brüksel’de AB ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından düzenlenen “Suriye’nin ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi” konferansının açılışında konuşan Mogherini, Suriye’de çözümün askeri değil siyasi olduğunun altını çizdi. BM öncülüğünde Cenevre görüşmelerinin müzakere edilmiş siyasi bir çözüm bulunması için önem taşıdığına dikkati çeken Mogherini, aynı zamanda ateşkeslerin de siyasi bir çerçeveyle desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Suriye’ye de 1.7 milyar avro

Suriyeli göçmenlerin ülkelerine dönüşleri için güvenli yollar oluşturulması gerektiğine dikkati çeken Mogherini, yıllardır Suriyelilere ev sahipliği yapan Türk, Lübnan ve Ürdün hükümetlerine ve halklarına teşekkür etti. Mogherini, “AB, 2019’da Suriye’deki kriz için 560 milyon avro taahhüt ediyor. Aynı miktarı 2020 ve 2021’de de aktarmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

AB’nin taahhütlerini yerine getirme konusunda kararlı olduğunu ifade eden Mogherini, “Türkiye’deki Suriyeliler için ikinci 3 milyar avronun 1,5 milyarını aktaracağımızı teyit etmek isterim” dedi.


Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 11:58
  1. Federica Mogherini
  2. Türkiye
  3. Avrupa Birliği
  4. Cenevre

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