AB’den skandal Türkiye hamlesi! Petrol devlerini ekonomik kıskaca aldılar

Didem Özel Tümer, Türkiye Petrolleri'nin iki yöneticisinin halen AB’nin yaptırım listesinde olduğunu hatırlattı. Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar’ın Karadeniz’e ilgi gösteren ülkeler hakkında bilgi vermediğini belirten Tümer, ancak Bayraktar’ın Houston’daki Gastech 2024 Fuarı’nda ABD, Hindistan, Mısır ve Nijerya’nın bakanları ile enerji şirketleriyle görüştüğünü vurguladı. Tümer, Türkiye’nin 2025 yılında İstanbul’da Türkiye-Arap Ligi Devletleri Enerji ve Maden Konferansı düzenlemeyi planladığını ifade etti. İşte Didem Özel Tümer'in Milliyet gazetesindeki yazısının ilgili bölümü:

"Hatırlayalım, Türkiye Petrolleri’nin iki yöneticisi halen AB’nin yaptırım listesinde. Ama Türkiye buradan bir keser döner sap döner, gün gelir hesap döner hikayesi çıkarmış durumda.

Enerji Bakanı Karadeniz’e ilgi gösterenlerin hangi ülkeler ya da şirketler olduğuna dair şey söylemedi. Ancak Bayraktar’ın son dönemde basına yansıyan temas trafiğine kısa bir göz atmak bile ilgili sayısının ne kadar çeşitli olabileceğine dair fikir veriyor. Şu sıralarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte New York’ta olan Bayraktar geçen hafta Houston’daki Gastech 2024 Fuarı ve Konferansı’na katıldı ve sadece orada ABD, Hindistan, Mısır ve Nijerya’nın ilgili bakanları, Vitol ve Baker Hughes gibi enerji şirketleri ile görüşmeler yaptı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 13 yıl aradan sonra Arap Ligi Dışişleri Bakanları toplantısı için Kahire’de olduğu sırada, Bakan Bayraktar da Lig’in büyükelçilerini bakanlıkta ağırlıyordu. Tesadüfen aynı güne denk geldiğini öğrendiğim bu buluşmanın daha ilginç olan tarafı bence görüşme talebinin büyükelçilerden gelmiş olması. Çünkü yakın zamana kadar Arap Ligi toplantılarında ülkelerin içişlerine karıştığı gerekçesiyle aleyhte kararlara maruz kalıyordu. Türkiye halen Katar, Cezayir, Libya, BAE, Somali, Suudi Arabistan gibi bazı üyelerle enerji alanında iş birlikleri yürütüyor ya da görüşüyor. Türkiye, 2025 yılında da İstanbul’da Türkiye-Arap Ligi Devletleri Enerji ve Maden Konferansı düzenlemeyi planlıyor."

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