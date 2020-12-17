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Dünya AB'den skandal karar! İki dini yok saydılar
Dünya

AB'den skandal karar! İki dini yok saydılar

Avrupa Birliği'nin en üst mahkemesi olan Avrupa Adalet Divanı, Belçika'da Müslümanların ve Yahudilerin karşı çıktığı dini usullerle hayvan kesimi yasağının uygun olduğuna karar verdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-17 18:40:00 -
AB'den skandal karar! İki dini yok saydılar

Belçika'da Flaman bölgesinde 2017'de getirilen "kesim öncesi hayvanlara şok verilmesi" uygulamasına karşı çıkan bazı Müslüman ve Yahudi sivil toplum kuruluşları Anayasa Mahkemesine başvurdu.

Şok verilmesini savunuyorlar

Belçika Anayasa Mahkemesinden Adalet Divanına giden konu hakkında bugün açıklanan kararda, dini amaçlı olanlar dahil kesimlerde hayvanların iyiliğinin sağlanması için AB üyesi ülkelerin "kişilerin temel haklarını ihlal etmeden" kesilecek hayvana şok verilmesini isteyebileceği belirtildi.

Müslümanlar ve Museviler karşı çıkıyor

Belçika nüfusunun yaklaşık yüzde 6'sını oluşturan Müslüman ve Musevi toplumlar, hayvanların şoklanmadan ve uyutulmadan kesilmesini yasaklayan kararın, iki toplumun dini özgürlüklerini kısıtladığını ve toplumlara saygısızlık olduğunu savunuyor.

Şok verilmesi helal ve koşer ürün elde edilmesine aykırı

Müslümanların "helal", Musevilerin ise "koşer" olarak adlandırdığı kesime göre hayvanların kesilmeden önce sağlığı ve bilincinin yerinde olması gerekiyor. Kesimden önce hayvanların şoklanması ise buna mani teşkil ederek Müslüman ve Musevi toplumların tükettiği helal ve koşer ürünlerin elde edilmesini engelliyor.

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