Avustralya’dan sert hamle: YouTube 16 yaş altı hesapları kapatıyor

YouTube, 10 Aralık’tan itibaren 16 yaş altı Avustralyalı kullanıcıların hesaplarını kapatacağını duyurdu. Bu kullanıcılar artık abone olamayacak, yorum yapamayacak veya içerik beğenemeyecek, ancak oturum açmadan videoları izleyebilecek.

Başta eğitim amaçlı kullanım nedeniyle muaf tutulan platform, yasa kapsamında uygulamaya dahil edildi.

Avustralya hükümeti, çocukları zararlı içerikten koruma eksikliği gerekçesiyle yasa getirdi. Yasa ihlali durumunda platformlara 49,5 milyon Avustralya doları (32,5 milyon dolar) ceza uygulanacak. Facebook, Instagram, TikTok ve Snapchat yasağa uymayı kabul ederken, X ve Reddit henüz taahhütte bulunmadı.

Regülatör eSafety’ye göre, Avustralya’da 13–15 yaş arasında 325.000 YouTube hesabı bulunuyor ve bu yaş grubundaki kullanıcıların üçte birinden fazlası zararlı içerik gördüğünü bildirdi.