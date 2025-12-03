Kremlin'den barış açıklaması! 4 belge üzerinde görüştüler

Kremlin Sarayı’nda gerçekleşen toplantının ardından gazetecilere konuşan Uşakov, görüşmenin “oldukça yapıcı ve bilgi dolu” bir atmosferde geçtiğini aktardı. Rusya ile ABD arasında Ukrayna krizinin barışçıl çözümü için olası iş birliği adımlarının masaya yatırıldığını belirtti.

AMERİKAN TARAFININ BELGELERİNİN “ÖZÜ” MÜZAKERE EDİLDİ

Uşakov, ABD heyetinin daha önce Moskova’ya ilettiği proje ve öneri paketinin tartışıldığını, ancak tek tek maddelerden ziyade belgelerdeki ana fikirlerin masaya yatırıldığını söyledi. Bazı başlıklarda iki tarafın yakınlaştığını, ancak kritik konularda Putin’in “eleştirel ve yer yer olumsuz” değerlendirmeler yaptığını aktardı.

Her şeye rağmen, iki tarafın uzun vadeli barış arayışı için görüşmeleri devam ettirme konusunda kararlı olduğunun altını çizdi.

İKİ ÜLKE ARASINDA EKONOMİK GÜNDEM DE KONUŞULDU

Toplantıda yalnızca Ukrayna değil, aynı zamanda Rusya–ABD ekonomik ilişkileri de gündeme geldi. Uşakov, iki ülke arasında hâlâ büyük potansiyel bulunduğunu belirterek, “Fırsatlar gerçekten çok geniş” dedi.

TRUMP’TAN PUTİN’E SELAM, PUTİN’DEN TRUMP’A MESAJ

Uşakov, Witkoff ve Kushner’in Trump’ın selamlarını Putin’e ilettiğini, Putin’in de bu selamı karşılıksız bırakmayarak Trump’a “dostane mesajlar” gönderdiğini ifade etti. Ayrıca, ABD’ye aktarılmak üzere “önemli siyasi sinyallerin” de temsilcilere iletildiğini belirtti.

27 MADDELİK BELGEYE EK 4 YENİ SUNUM

Trump yönetimi daha önce Moskova’ya Ukrayna için 27 maddelik bir belge sunmuştu. Uşakov, bu belgenin değerlendirildiğini ancak herhangi bir “formül üzerinde anlaşma sağlanmadığını” açıkladı.

Son görüşmede ise ABD tarafının dört yeni belge daha ilettiğini söyledi. Bu belgelerin tamamının Ukrayna’da kalıcı barışa yönelik olduğu, ancak içeriklerinin gizli tutulması konusunda iki tarafın da mutabık kaldığı belirtildi.

TOPRAK MESELESİ: EN ZOR VE EN KRİTİK BAŞLIK

Uşakov’a göre müzakerelerde en çetin konu “toprak düzenlemeleri” oldu. Rusya ve ABD’nin bu başlıkta henüz ortak bir noktaya ulaşamadığını söyleyen Uşakov, bazı Amerikan önerilerinin “kısmen kabul edilebilir” olduğunu ancak bazılarının “kesinlikle uygun bulunmadığını” ifade etti.

Toprak konusu, Uşakov’un ifadesiyle, çözüm sürecinin merkezindeki en kritik unsur.

MÜZAKERE DETAYLARI GİZLİ TUTULACAK

Uşakov, görüşmelerin içeriğini açıklamama konusunda tarafların anlaşmaya vardığını belirterek, hangi başlıklarda ilerleme sağlandığı konusunda detay paylaşmadı. ABD temsilcilerinin Washington’a dönerek bulguları Trump’a ileteceğini söyledi.

KUSHNER SÜRECE YENİ DAHİL OLDU, AKTİF ROL OYNUYOR

Jared Kushner’in Ukrayna dosyasına yeni dahil olmuş bir isim olduğunu hatırlatan Uşakov, kendisinin belgelerin hazırlanmasında “aktif bir rol” üstlendiğini ifade etti.

Witkoff ve Kushner’in Kiev’e gidip gitmeyeceklerinin bilinmediğini, ancak Washington’a döneceklerini belirtti.

İKİ TARAF “SÜRECİ SÜRDÜRMEKTE KARARLI”

Uşakov, görüşmelerin tarafları birbirinden uzaklaştırmadığını, aksine hem Moskova’da hem Washington’da yapılması gereken önemli çalışmalar için ortak bir niyet oluştuğunu söyledi. Temasların süreceğini, Putin ile Trump arasında olası bir görüşmenin ise yardımcı ekiplerin ilerlemesine bağlı olduğunu vurguladı.