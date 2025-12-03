  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Yeniden Refah Partisi'nin MYK üyeleri belli oldu

Putin’den flaş açıklama! Karadeniz’de tankerlere yapılan saldırılara misliyle karşılık verilecek

Rusya, ölen askerlere tazminat ödemelerini kesti: Para yerine kıyma makinesi verdiler!

Bulgaristan’da tarihi protesto: Hükümet bütçe tasarısını geri çekti

Türkiye Artık Sahada da Masada da Oyun Kurucu... Bölge Dizayn Ediliyor: Hedef Türkiye mi?

39 bin ton akaryakıtla Rusya’ya gidiyordu Türk tankeri Afrika açıklarında battı

Almanya'da 20 yıllık makina devi iflas etti! Zarar gören dev şirket: 270 kişi işten çıkarıldı

CHP kafası mahkemede patladı! Manavgat Belediyesi davasında 19 kişi gözaltında

Türkiye’de sağlıkta dev adım! ASELSAN destekli otomatik şok cihazı kritik anlarda hayat kurtaracak!

Terör devleti İsrail'in zulmü sürüyor
Dünya Kremlin'den barış açıklaması! 4 belge üzerinde görüştüler
Dünya

Kremlin'den barış açıklaması! 4 belge üzerinde görüştüler

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Kremlin'den barış açıklaması! 4 belge üzerinde görüştüler

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Trump’ın temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner ile yaptığı beş saatlik görüşmede Ukrayna meselesine ilişkin dört yeni belgenin detaylı şekilde ele alındığını söyledi.

Kremlin Sarayı’nda gerçekleşen toplantının ardından gazetecilere konuşan Uşakov, görüşmenin “oldukça yapıcı ve bilgi dolu” bir atmosferde geçtiğini aktardı. Rusya ile ABD arasında Ukrayna krizinin barışçıl çözümü için olası iş birliği adımlarının masaya yatırıldığını belirtti.

AMERİKAN TARAFININ BELGELERİNİN “ÖZÜ” MÜZAKERE EDİLDİ

Uşakov, ABD heyetinin daha önce Moskova’ya ilettiği proje ve öneri paketinin tartışıldığını, ancak tek tek maddelerden ziyade belgelerdeki ana fikirlerin masaya yatırıldığını söyledi. Bazı başlıklarda iki tarafın yakınlaştığını, ancak kritik konularda Putin’in “eleştirel ve yer yer olumsuz” değerlendirmeler yaptığını aktardı.

Her şeye rağmen, iki tarafın uzun vadeli barış arayışı için görüşmeleri devam ettirme konusunda kararlı olduğunun altını çizdi.

İKİ ÜLKE ARASINDA EKONOMİK GÜNDEM DE KONUŞULDU

Toplantıda yalnızca Ukrayna değil, aynı zamanda Rusya–ABD ekonomik ilişkileri de gündeme geldi. Uşakov, iki ülke arasında hâlâ büyük potansiyel bulunduğunu belirterek, “Fırsatlar gerçekten çok geniş” dedi.

TRUMP’TAN PUTİN’E SELAM, PUTİN’DEN TRUMP’A MESAJ

Uşakov, Witkoff ve Kushner’in Trump’ın selamlarını Putin’e ilettiğini, Putin’in de bu selamı karşılıksız bırakmayarak Trump’a “dostane mesajlar” gönderdiğini ifade etti. Ayrıca, ABD’ye aktarılmak üzere “önemli siyasi sinyallerin” de temsilcilere iletildiğini belirtti.

27 MADDELİK BELGEYE EK 4 YENİ SUNUM

Trump yönetimi daha önce Moskova’ya Ukrayna için 27 maddelik bir belge sunmuştu. Uşakov, bu belgenin değerlendirildiğini ancak herhangi bir “formül üzerinde anlaşma sağlanmadığını” açıkladı.

Son görüşmede ise ABD tarafının dört yeni belge daha ilettiğini söyledi. Bu belgelerin tamamının Ukrayna’da kalıcı barışa yönelik olduğu, ancak içeriklerinin gizli tutulması konusunda iki tarafın da mutabık kaldığı belirtildi.

TOPRAK MESELESİ: EN ZOR VE EN KRİTİK BAŞLIK

Uşakov’a göre müzakerelerde en çetin konu “toprak düzenlemeleri” oldu. Rusya ve ABD’nin bu başlıkta henüz ortak bir noktaya ulaşamadığını söyleyen Uşakov, bazı Amerikan önerilerinin “kısmen kabul edilebilir” olduğunu ancak bazılarının “kesinlikle uygun bulunmadığını” ifade etti.

Toprak konusu, Uşakov’un ifadesiyle, çözüm sürecinin merkezindeki en kritik unsur.

MÜZAKERE DETAYLARI GİZLİ TUTULACAK

Uşakov, görüşmelerin içeriğini açıklamama konusunda tarafların anlaşmaya vardığını belirterek, hangi başlıklarda ilerleme sağlandığı konusunda detay paylaşmadı. ABD temsilcilerinin Washington’a dönerek bulguları Trump’a ileteceğini söyledi.

KUSHNER SÜRECE YENİ DAHİL OLDU, AKTİF ROL OYNUYOR

Jared Kushner’in Ukrayna dosyasına yeni dahil olmuş bir isim olduğunu hatırlatan Uşakov, kendisinin belgelerin hazırlanmasında “aktif bir rol” üstlendiğini ifade etti.

Witkoff ve Kushner’in Kiev’e gidip gitmeyeceklerinin bilinmediğini, ancak Washington’a döneceklerini belirtti.

İKİ TARAF “SÜRECİ SÜRDÜRMEKTE KARARLI”

Uşakov, görüşmelerin tarafları birbirinden uzaklaştırmadığını, aksine hem Moskova’da hem Washington’da yapılması gereken önemli çalışmalar için ortak bir niyet oluştuğunu söyledi. Temasların süreceğini, Putin ile Trump arasında olası bir görüşmenin ise yardımcı ekiplerin ilerlemesine bağlı olduğunu vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Ukrayna'yı kalıcı olarak güvende kılmak istiyoruz
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Ukrayna'yı kalıcı olarak güvende kılmak istiyoruz

Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Ukrayna'yı kalıcı olarak güvende kılmak istiyoruz

DMM, Türkiye'ye tahliye edilen Ukraynalı çocuklara ilişkin iddiaları yalanladı
DMM, Türkiye'ye tahliye edilen Ukraynalı çocuklara ilişkin iddiaları yalanladı

Gündem

DMM, Türkiye'ye tahliye edilen Ukraynalı çocuklara ilişkin iddiaları yalanladı

Savaş yanlıları Ukrayna'nın yanında
Savaş yanlıları Ukrayna'nın yanında

Avrupa

Savaş yanlıları Ukrayna'nın yanında

Hollanda'dan Ukrayna'ya 250 milyon euro'luk askeri destek paketi
Hollanda'dan Ukrayna'ya 250 milyon euro'luk askeri destek paketi

Dünya

Hollanda'dan Ukrayna'ya 250 milyon euro'luk askeri destek paketi

Dün ‘Hadi koçum, hadi aslanım’ diyorlardı: Almaya Ukrayna'ya acı haberi verdi!
Dün ‘Hadi koçum, hadi aslanım’ diyorlardı: Almaya Ukrayna'ya acı haberi verdi!

Dünya

Dün ‘Hadi koçum, hadi aslanım’ diyorlardı: Almaya Ukrayna'ya acı haberi verdi!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrailli şerefsiz havalimanını karıştırdı! 200'den fazla çocuğun görüntüleri telefonundan çıktı
Gündem

İsrailli şerefsiz havalimanını karıştırdı! 200'den fazla çocuğun görüntüleri telefonundan çıktı

ABD’de bir havaalanında 200’ü aşkın çocuğu telefonuyla gizlice çeken İsrailli yerleşimci gözaltına alındı.

Uçan taksiler altın değerinde olacak: Havalimanını almak için milyon dolar değerinde anlaşma dikkat çekti
Dünya

Uçan taksiler altın değerinde olacak: Havalimanını almak için milyon dolar değerinde anlaşma dikkat çekti

ABD'de Bu alanda öne çıkan San Jose merkezli Archer Aviation, geçtiğimiz günlerde Hawthorne Havaalanı'nı 126 milyon dolar karşılığında anlaş..
Zülfü Livaneli'den şok Abdülhamid sözleri! "Biri ‘Kızıl Sultan’, diğeri ise gelişmiş, uygar bir Batılı…"
Gündem

Zülfü Livaneli'den şok Abdülhamid sözleri! "Biri ‘Kızıl Sultan’, diğeri ise gelişmiş, uygar bir Batılı…"

Zülfü Livaneli, II. Abdülhamid dönemine dair yaptığı değerlendirmede, dönemin şartlarının Batılı kaynaklarca nasıl çarpıtıldığını örneklerle..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23