AB'den peş peşe İstanbul Sözleşmesi açıklaması! Rahatsız oldular

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararname sonucunda Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden resmen çekilmiş oldu.

Konu ile alakalı son dakika açıklama yapan Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric, Türkiye'nin adlığı kararı "Kadın hakları için geri adım" olarak nitelendirdi:

"Türkiye'nin, Avrupa Konseyi'nin kadına yönelik şiddetle ilgili İstanbul Sözleşmesi'nden çekildiğini açıklaması, Türkiye’de, Avrupa ve ötesinde kadınların korunmasını tehlikeye atan büyük bir gerilemedir."

Avrupa Konseyi İletişim Direktörü Daniel Holtgen ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin kadınları korunmasıyla ilgili uluslararası sözleşmeden çekilmesi tahrip edici bir haber" ifadelerini kullandı.