  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya AB'den olay itiraf: Hatalar yaptık
Dünya

AB'den olay itiraf: Hatalar yaptık

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans Avrupa Birliği'nin aşı stratejisinin başarısız olduğunu belirterek, "Hem Brüksel hem de diğer üye ülkelerde hatalar yapıldığı doğrudur" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-14 15:15:00 -
AB'den olay itiraf: Hatalar yaptık

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans Tagesspiegel am Sonntag gazetesine verdiği demeçte, aşı konusunda açıklamalar yaptı.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans AB'nin aşı stratejisinin başarısız olduğunu söyleyerek, "Hem Brüksel hem de diğer üye ülkelerde hatalar yapıldığı doğrudur" dedi.

DW Türkçe'nin haberine göre, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans Tagesspiegel am Sonntag gazetesine verdiği demeçte, aşı konusunda açıklamalar yaptı. AB'nin aşı stratejisi konusunda başarısız olduğunu kabul eden Timmermans, "Aşıların siparişi konusunda hem Brüksel hem de diğer üye ülkelerde hatalar yapıldığı doğrudur" dedi.

Timmermans, "Pandeminin sona ermesinin ardından bir bilanço çıkarılmasına hazırım. O zaman neyi yanlış, neyi doğru yaptığımızı görebiliriz" ifadesini kullandı.

Vatandaşların aşının en kısa süre içinde temin edilmesi yönündeki talebinin anlaşılır olduğunu söyleyen AB temsilcisi "şu anki durumda en önemli konunun Avrupa'nın tamamının aşıya kavuşması olduğunu" kaydetti.

AB'nin aşı siparişi konusunda ortak hareket etmesini savunun Timmermans, bu durumun Almanya gibi zengin ülkelerin de çıkarına olduğunu ifade etti.

 

Birlik şimdiye dek BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson & Johnson'un geliştirdiği aşıların kullanımına izin verdi. AB Komisyonu bu dört aşıdan toplam bir milyar 400 milyon doz sipariş etti. Bu miktarın AB ülkelerinin 450 milyon nüfusu için yeterli gelmesi bekleniyor. Ancak AB Komisyonu aşı konusunda uzun süredir eleştiriliyor. Birliğin aşı siparişi konusunda geciktiği ve siparişlerde stratejik hatalar yaptığı dile getiriliyor.

Özellikle üye ülkelerden Avusturya, Birliğin aşı stratejisini sık sık eleştirerek, Avrupa İlaç Ajansı'nı (EMA) aşılara izin verilmesi sürecinde çok yavaş hareket etmekle suçluyor. Aşıların AB ülkeleri içinde adil dağıtılmadığı eleştirileri de sık sık gündeme geliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın yeniden o seviyeyi görür mü? Uzman isimden dikkat çeken sözler
Ekonomi

Altın yeniden o seviyeyi görür mü? Uzman isimden dikkat çeken sözler

Altın fiyatları yükselecek mi? Altın fiyatları düşecek mi? Altın ne olcak? gibi sorular vatandaşlarca araştırılırken, Ekonomist Prof. Dr. Em..
“Bir Zamanlar Kıbrıs'ın ikinci tanıtımı yayınlandı!
Medya

“Bir Zamanlar Kıbrıs'ın ikinci tanıtımı yayınlandı!

TRT 1’in gerçek bir vatan mücadelesinin anlatılacağı yeni dizisi “Bir Zamanlar Kıbrıs”ın ikinci tanıtımı yayınlandı.
Bilim Kurulu üyesi açıkladı! İşte risk haritasında kırmızıya dönecek iller
Gündem

Bilim Kurulu üyesi açıkladı! İşte risk haritasında kırmızıya dönecek iller

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, 'İllere göre risk durumu' haritasına ilişkin, "Renklendirilmiş haritada baktığımızda sarı ve ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay