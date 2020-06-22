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Dünya

AB'den 'Libya' açıklaması: Türkiye güç diliyle oyunu değiştirdi

Libya ile ilgili konuşan Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Türkiye Libya'da güç dilini kullanıyor, bölgeye binlerce asker göndererek oyunu değiştirdi" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 18:56:00 -
AB'den 'Libya' açıklaması: Türkiye güç diliyle oyunu değiştirdi

Alman Marshall Fonu'nun konuğu olan Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Türkiye Libya'da güç dilini kullanıyor, bölgeye binlerce asker göndererek oyunu değiştirdi" dedi.

Borrell, "Avrupa güç kullanmamaya odaklı kuruldu zira daha önce bunu birbirimize karşı kullandık ve bu bizi felakete sürükledi. Bu yüzden ilişkimizi güç kullanımına dayandırmıyoruz. Bugün çıkarlarımızı korumak için bütün imkanlarımızı kullanmalıyız. Sadece askeri değil çünkü askeri birliğimiz bulunmuyor" ifadelerini kullandı.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ise, Libya'da devam eden iç savaş sebebiyle Kahire yönetimin komşu ülkeye askeri müdahale hakkı olduğunu belirterek, "Türkiye'nin Libya'daki yayılmacı hamlelerine karşı olduklarını" söyledi.

Kaynak: Euronews

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