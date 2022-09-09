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Dünya AB'den Komisyon’a doğal gaz teklifi
Dünya

AB'den Komisyon’a doğal gaz teklifi

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Komisyon'a doğal gaza tavan fiyat uygulanması, elektrik talebinin düşürülmesi ve enerji şirketlerine likidite sağlanması için yasal teklif hazırlama görevi verdi.

Yeniakit Publisher
2022-09-09 17:07:00 -
AB'den Komisyon’a doğal gaz teklifi

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Komisyon'a doğal gaza tavan fiyat uygulanması, elektrik talebinin düşürülmesi ve enerji şirketlerine likidite sağlanması için yasal teklif hazırlama görevi verdi.

AB ülkeleri, Komisyon'dan düşük maliyetli elektrik üreticilerinin gelirlerinin sınırlandırılmasını ve fosil yakıt firmalarından katkı alınmasını içeren düzenleme talep etti.

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