  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya AB'den Kapalı Maraş çıkışı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri rahatsız etti
Dünya

AB'den Kapalı Maraş çıkışı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri rahatsız etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün ziyaret ettiği KKTC'de 46 yıldır kapalı olan Maraş'ın bir kısmının açılmasının gerektiğini söylemis Avrupa Birliği'ni (AB) rahatsız etti.

Yeniakit Publisher
2020-11-16 00:44:00 -
AB'den Kapalı Maraş çıkışı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri rahatsız etti

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün ziyaret ettiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 46 yıldır kapalı olan Maraş'ın bir kısmının açılmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Borrell, Maraş'ta bugünkü gelişmelerin, diyaloğa alan açma girişimleri devam ederken ve Kıbrıs sorununun çözümü ve adanın birleşmesine yönelik müzakerelerin BM himayesinde hızla başlamasına ihtiyaç duyulduğu bir zamanda meydana geldiğini belirtti.

AB'nin, müzakereleri desteklemeye ve kalıcı çözüm bulunmasında aktif rol oynamaya hazır olduğunu kaydeden Borrell, "AB, Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümü ile iki bölgeli, iki toplumlu siyasi eşitliğin olduğu federasyon temelinde, BM çerçevesinde ve AB'nin kuruluş ilkeleri çizgisindeki birleşmeye tam olarak bağlıdır." ifadesini kullandı.

Borrell, Maraş'ın statüsü hakkında, BM'nin ilgili kararlarıyla uyum içinde olmayan eylemde bulunulmaması gerektiğini savunarak, Türkiye'nin, müzakerelere yardımcı olacak ortam yaratılması sorumluluğuyla hareket etmesi ve somut katkı sunması gerektiğini belirtti.

Borrell, "AB'nin mesajı çok açıktır. Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümüne BM Güvenlik Konseyi kararları temelindekinin dışında alternatif yoktur. Bu bakımdan Maraş'taki kapalı bölgenin açılmasıyla ilgili bugünkü eylemlerden ve Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik BM ilkeleriyle çelişen açıklamalardan üzüntü duyuyoruz. Bunlar daha fazla güvensizliğe, bölgede daha fazla gerilime neden olacaktır ve acilen geri alınmalıdır." ifadelerine yer verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Simpsonlar’da şoke eden görüntü! Tarih verip dünyayı etkileyecek yeni hadiseyi açıkladılar
Dünya

Simpsonlar’da şoke eden görüntü! Tarih verip dünyayı etkileyecek yeni hadiseyi açıkladılar

Araştırmacı yazar Erkan Trükten, dünya siyaseti ve ABD'de meydana gelen olayları yıllar öncesinden konu edinen Simpsonslar dizisinin yeni ön..
Abdullah Ağar görüntüleri paylaştı! Solo Türk akıllarını aldı
Gündem

Abdullah Ağar görüntüleri paylaştı! Solo Türk akıllarını aldı

İstanbul Park'ta Formula 1 yarışına Solo Türk damga vurdu. Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar görüntüleri sosyal medyadan paylaştı...
Gündemi altüst eden açıklama: 2021'de yeni bir felaket yolda
Dünya

Gündemi altüst eden açıklama: 2021'de yeni bir felaket yolda

Birleşmiş Milletler'in yetkili isimlerinden David Beasley, 2021 yılında insanlığı yeni bir felaketin beklediğini söyledi.
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay