AB’den İsrail’e uyarı: “Uluslararası hukuka uy”

Avrupa Birliği (AB) İsrail’de yeni hükümetin kurulmasının ardından resmi bir açıklama yayınlayarak iki devletli bir çözüm olmazsa 1967’den itibaren yaşanan hiçbir değişikliği tanımayacağını duyurdu. AB Komisyonu sözcüsü Peter Stano da konuya ilişkin yaptığı açıklamada İsrail’e “uluslararası hukuka uyma çağrısı” yaptı.

Uzun bir aradan sonra İsrail’de yeni bir hükümetin kurulmasının ardından AB, yayınladığı resmi bir açıklama ile yeni kurulan hükümeti tebrik etti. Açıklamada AB’nin yeni İsrail hükümetinden Orta Doğu’da kalıcı barışın tesis edilmesi için beklediği adımlar dile getirildi. Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell imzalı açıklamada şöyle denildi;

“Orta Doğu Barış Süreci ile ilgili olarak AB, iki taraf arasında devam eden anlamlı müzakereleri desteklemeye ve kolaylaştırmaya, tüm nihai statü sorunlarını çözmeye ve adil ve kalıcı bir barış sağlamaya isteklidir. Yeni hükümete ve ilgili tüm paydaşlara hemen katılmaya hazırız. Uluslararası hukuk, uluslararası kurallara dayalı düzenin temel direğidir. Bu bağlamda, AB ve üye devletleri, İsrailliler ve Filistinliler tarafından kabul edilmedikçe 1967 sınırlarında herhangi bir değişikliği tanımayacaklarını hatırlıyorlar. Kudüs’ün her iki devlet için gelecekteki başkent olduğu iki devletli çözüm, bölgede sürdürülebilir barış ve istikrarı sağlamanın tek yoludur"

Öte yandan yeni kurulan İsrail hükümetinin, Filistin topraklarının ilhak edilmeye devam edileceği yönündeki açıklaması, AB Komisyonu tarafından düzenlenen basın toplantısında gündeme geldi. Konuya ilişkin olarak AB’nin tutumunun sorulması üzerine cevap veren AB Komisyonu Sözcülerinden Peter Stano; “AB olarak bu konuda tavrımız gayet açık ve nettir. Sayın Borrell de bu konuda son derece katı bir tutum içindedir. Yayınladığımız açıklama ile beyan ettiğimiz gibi AB ve üye ülkeler olarak kalıcı bir barışı destekliyoruz. Yeni bir hükümet kuruldu. Usul gereği tebrik ettik. Bir sürecin başındayız. Henüz süreç nihayete ermedi. Yapıcı bir ilişki içinde sorunun çözümünü istiyoruz. AB olarak İsrail’i uluslararası hukuka uymaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.