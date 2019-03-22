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AB'den İsrail ve ABD'ye Golan Tepeleri cevabı

ABD Başkanı Trump'ın Golan Tepeleri kararına tepki gösteren Avrupa Birliği, yaptığı açıklamada İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki hakimiyetini tanımadıklarını belirtti.

22 Mart 2019 Cuma 14:36
AB'den İsrail ve ABD'ye Golan Tepeleri cevabı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı olarak görme zamanının geldi" açıklamasına tepki gösteren Avrupa Birliği (AB), Golan Tepeleri üzerindeki İsrail egemenliğinin tanınmadığını duyurdu.

Konuyla ilgili Reuters'a konuşan AB sözcüsü şu ifadeleri kullandı:

İsrail topraklarının bir parçası değil

"Avrupa Birliği'nin pozisyonu değişmedi. AB, uluslararası hukuka uygun olarak, Golan Tepeleri de dahil olmak üzere İsrail'in 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu bölgelerdeki egemenliğini tanımıyor ve bunları İsrail toprağının bir parçası olarak görmüyor."

Birleşmiş Milletler tasarıyı kabul etti

Bu açıklamanın sonrasında BM İnsan Hakları Konseyi, İsrail'in Golan Tepelerini işgaline karşı çıkan ve İsrail'i BM kararlarına uymaya çağıran karar tasarısını kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, karara tepki göstererek "Talihsiz bir açıklama, bölgeyi yeni bir krizin eşiğine getirmiştir. Golan Tepeleri'nin işgalinin meşrulaştırılmasına asla izin vermeyiz" dedi.

Olay

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail işgali altındaki Suriye toprağı Golan Tepeleri için Twitter'dan tepki çekecek bir açıklama yapmıştı. Trump, "52 yılın ardından ABD için Golan Tepeleri'nde İsrail egemenliğini tamamen kabul etmenin zamanı gelmiştir" demişti. Trump, Golan Tepeleri'nin İsrail devleti ve bölgesel istikrar açısından kritik anlamda stratejik ve güvenlik önemi bulunduğunu iddia etmişti. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise Twitter'dan Trump'a teşekkür etmişti.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 14:36
  1. Amerika Birleşik Devletleri
  2. Avrupa Birligi
  3. Avrupa Birliği
  4. Amerika
  5. İsrail
  6. Tokat
  7. ABD
  8. AB

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  • misafirmisafir55 dk önce
    Ey müslümanlar bu kafirlerin parasını almayın, elinizde tutmayın alıyorsanız altın alın. bu kafirlere hizmet etmeyin,bu paradan size hayır gelmez, Allah'a hesabını veremezsiniz.
  • hiçbelemiyordun demi hiçbelemiyordun demi 1 sa önce
    israilcik cikcikoldun

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