  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya AB'den İran'a anlaşma şartlarını yerine getir çağrısı
Dünya

AB'den İran'a anlaşma şartlarını yerine getir çağrısı

Avrupa Birliği (AB), İran'ın uranyumu yüzde 20 zenginleştirme faaliyetinden vazgeçmesi ve 2015'te imzalanan nükleer anlaşmaya uyma çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-12 03:49:00 -
AB'den İran'a anlaşma şartlarını yerine getir çağrısı

AB adına açıklama yapan Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İran ile küresel güçler arasında imzalanan ve nükleer anlaşma olarak da bilinen Ortak Kapsamlı Eylem Planı'na (JCPOA) desteklerinin devam ettiğini bildirdi.

İran'ın Fordo tesislerinde uranyumu yeniden yüzde 20 zenginleştirmeye başlamasını "ciddi bir gelişme ve derin endişe konusu" şeklinde değerlendiren Borrell, İran'ın bu faaliyetinin anlaşmaya uymadığını ifade etti.

Borrell, "İran'ı gerginliği tırmandırmaktan kaçınmaya ve gecikmeksizin bu gidişattan geri dönmeye çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

ABD'nin tek taraflı olarak anlaşmadan çekilmesinin ve İran'a yaptırımları yeniden başlatmasının yol açtığı meseleleri kabul ettiklerini vurgulayan Borrell, AB'nin ise taahhütlerine sadık kaldığını ve yaptırımları kaldırdığını kaydetti. Borrell, tüm zorluklara rağmen anlaşmanın devamı için çalıştıklarını belirterek ABD'nin anlaşmaya dönmesi, İran'ın da anlaşmanın tam olarak uygulanmaya yeniden başlamasına yönelik çabaları desteklediklerini aktardı.

Borrell, ABD Başkanı seçilen Joe Biden'in İran nükleer anlaşması hakkındaki olumlu açıklamalarından memnuniyet duyduklarını, yeni ABD yönetimiyle çalışmayı sabırsızlıkla beklediklerini bildirdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşma, Tahran'a yüzde 3,67 oranında uranyum zenginleştirme faaliyetini sürdürme hakkı veriyor.

ABD, Donald Trump'ın başkan seçilmesinin ardından anlaşmadan çekilmiş ve İran'a yaptırımları yeniden başlamıştı. İran da buna karşı anlaşmadan kaynaklanan tüm taahhütlerini askıya aldığını duyurmuştu.

İran ayrıca Fordo'daki nükleer tesiste uranyumu yüzde 20 saflıkta zenginleştirmeye başlamıştı. Nükleer anlaşmanın tarafları Fransa, Almanya ve İngiltere, İran'ın bu faaliyetinden "derin endişe" duyduklarını bildirmişti.

İran, nükleer anlaşmaya imza atmadan önce de bu oranda uranyum üretiyordu. Uranyumun yüzde 20 saflıkta zenginleştirilmesi, nükleer bomba elde etmeye imkan sağlayacak yüzde 90 saflıkta parçalanabilir uranyuma ulaşmak için önemli bir aşama olarak kabul ediliyor.

İran ise nükleer programının barışçıl olduğunu ve nükleer anlaşmanın taraflarının yükümlülüklerine uyması halinde kendisinin de anlaşmadaki taahhütlerini yerine getireceğini ifade ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'den flaş S-400 ve Su-35 açıklaması
Teknoloji

Türkiye'den flaş S-400 ve Su-35 açıklaması

Türkiye'nin Rusya'dan savaş uçağı alacağı yönündeki iddialara değinen Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, böyle bir durumun söz konusu olm..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar! "Sözde genel başkanının sancısı budur"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası konuştu.
Altay tankında kritik gelişme! Tarih belli oldu
Teknoloji

Altay tankında kritik gelişme! Tarih belli oldu

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Altay tankının yerli motoru için ilk ateşleme faaliyetinin 2021 yılı içerisinde gerçekleştirileceğini ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay