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Gündem AB'den Irak'a destek
Gündem

AB'den Irak'a destek

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Irak’a AB’nin desteğini ifade etti.

Yeniakit Publisher
2021-06-30 21:43:00 -
AB'den Irak'a destek

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile görüşerek, ekimdeki seçimler için AB'nin desteğini ifade etti.

Von der Leyen, Brüksel'de bir araya geldiği Kazımi ile görüşmesi hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Kazımi ile iyi bir görüşme yaptığını belirten von der Leyen, "AB, ekimde özgür, adil ve kapsayıcı seçimlerin yapılmasına yönelik çabaları desteklemektedir." ifadesini kullandı.

Von der Leyen, AB ile Irak'ın istikrarlı, müreffeh ve demokratik Irak için yeniden inşa ve ekonomik reformlar yoluyla çalışmaya devam edeceğini bildirdi.

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