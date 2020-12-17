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Dünya AB'den İngiltere'ye balıkçılık çağrısı
Dünya

AB'den İngiltere'ye balıkçılık çağrısı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İngiltere ile sorun olan balıkçılık konusunun giderilmesi gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-12-17 23:19:00 -
AB'den İngiltere'ye balıkçılık çağrısı

Von der Leyen, sosyal medya hesabından, AB ile İngiltere arasındaki Brexit müzakerelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile ticaret ve gelecekteki ilişkileri şekillendirecek anlaşma müzakerelerindeki son durumu ele alan telefon görüşmesi yaptığını belirten Von der Leyen, pek çok konuda ilerleme olmasına rağmen halen çözülememiş konular bulunduğunu ifade etti.

Von der Leyen, müzakerelerin yarın devam edeceğini söyleyerek, "Özellikle balıkçılık konusunda büyük farklılıkların giderilmesi gerekiyor. Burada bir köprü kurmak çok zor olacak." değerlendirmesinde bulundu.

AB ile İngiltere, daha önce belirlenen son süre dolmasına rağmen karşılıklı olarak heyetlerine müzakereleri sürdürme talimatı vermişti.

Brexit süreci

İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan oluşan Birleşik Krallık'ta, Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı.

AB'den resmen 31 Ocak'ta ayrılan İngiltere, Birlik ile başta ticaret olmak üzere ikili ilişkiler konusunda kapsamlı müzakereler yürütüyor.

AB ile İngiltere arasındaki müzakerelerde "adil rekabetin sağlanması", "ticari anlaşmazlıkların nasıl çözüleceği" ve "balıkçılık" gibi sorunlu konular yer alıyor.

Anlaşmaya varılamaması halinde iki taraf arasındaki ticari ilişkiler, 31 Aralık sonrasında Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına göre yapılacak. Bu tarihe kadar olan geçiş süreci boyunca İngiltere, AB kurallarına bağlı kalmayı sürdürüyor.

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