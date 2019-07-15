AB'den iki yüzlülük! Maskeleri düştü

Avrupa Birliği, tarafsızlığı korumak yerine bazı şer ülkelerinin sözcüsü olmaya devam ediyor. Türkiye'nin sondaj faaliyetlerinden rahatsız olan İsrail, Yunanistan ve Rumların baskısına dayanamayan AB, 15 Temmuz'da Türkiye için alçak bir karar alarak yaptırım paketini onayladığını duyurdu.

Hain darbe girişimi sonrası yüzlerce FETÖ'cünün Avrupa ülkelerinde cirit atmasına olanak sağlayan ve 15 Temmuz'dan günler sonra kınama mesajı yayınlayan Avrupa Birliği, 15 Temmuz darbe girişiminin 3. yılında samimiyetten uzak bir mesaj yayınladı. Mesajda, "Bugün darbe girişiminin üçüncü yıl dönümü ve hepimiz o günü ve o geceyi çok iyi hatırlıyoruz. Türk halkıyla dayanışmamız sorgulanamaz" ifadelerine yer verildi.

Önce dayanışma sorgulanamaz açıklaması, sonra yaptırım paketi

15 Temmuz nedeniyle 'Dayanışmamız sorgulanamaz' mesajı yayınlayan Avrupa Birliği, bu mesajın üzerinden saatler geçmeden Türkiye'ye yönelik skandal bir karara imza attı. Avrupa Birliği, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın yoğun baskılarına dayanamayarak Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri nedeniyle Türkiye için öngördükleri yaptırım paketini onayladı. AB'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararı tepki çekerken birçok kişi tarafından iki yüzlülük olarak yorumlandı.