0553 313 94 23

AB'den güvenli bölge açıklaması!

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, ABD ile Türkiye arasında Fırat'ın doğusunda "güvenli bölge" oluşturmaya yönelik görüşmeleri takip ettiklerini bildirdi.

13 Eylül 2019 Cuma 15:02
AB'den güvenli bölge açıklaması!

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, günlük basın brifinginde yaptığı açıklamada, ABD ile Türkiye arasındaki güvenli bölge kurulması görüşmelerini takip ettiklerini belirterek, "Genel anlamda hedef, Suriye'nin kuzeydoğusunda yeni silahlı çatışmaların önüne geçmek olmalı. Suriye'de sürdürülebilir çözüm ancak Birleşmiş Milletler kararları ile uyumlu bir siyasi geçiş ile sağlanabilir." ifadelerini kullandı.

Brexit

Öte yandan bir diğer Sözcü Natasha Bertaud ise yaptığı açıklamada, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in 16 Eylül'de Lüksemburg'da Brexit gündemli çalışma yemeğinde bir araya geleceğini kaydetti. Johnson başbakanlık koltuğuna oturduğundan bu yana ikili ilk yüz yüze görüşme gerçekleştirecek.

Başbakan Johnson, 31 Ekim'de anlaşma olsun veya olmasın İngiltere'yi AB'den ayırmaktaki kararlılığını sık sık yineliyor.

İngiltere, 2016'daki referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 15:02
  1. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic
  2. Brexit
  3. ABD
  4. Türkiye

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ergenekon davası eski hakiminin FETÖ davası
    1. Ergenekon davası eski hakiminin FETÖ..
    2. Yılanın soktuğu kadın hastaneye..
    3. Osman Gökçek’ten kayyım açıklaması!..
    4. Ordu'da gören inanamadı! Beton zeminde..
    5. Dünya Ralli Şampiyonası’nın Türkiye..
    6. Sanatçılar tecrübelerini paylaştı
    7. Beyin kanaması sonrası ölen hasta..
    8. Vali Seymenoğlu: “Isparta bir tarım..
    9. AB Delegasyonu’ndan Ağrı Barosu’na..
    10. Gölpark’taki balık popülasyonu artıyor
    11. Brezilya’daki hastanede yangında..
    12. Sapanca Belediyesi aşure dağıttı
    13. Hatice’den son saniyede altın tekme!
    14. Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde şehit..
    15. Tunceli'de Arap tavşanı görüntülendi
    16. Adana'daki FETÖ/PDY davasında karar
    17. Abdullah Gül cephesinden yeni..
    18. Uzman Psikolog Özkan Şenol, idareci,..
    19. Sarıcakaya Belediyesi 3 bin kişilik..
    20. Pusmaz ve Bilgin yeni görevlerine..
    İBB’deki skandallara Sözcü yazarı bile isyan etti "Bunu yapmayacaktın İmamoğlu!"
    İBB’deki skandallara Sözcü yazarı bile isyan etti "Bunu yapmayacaktın İmamoğlu!"
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’
    Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’

    Günün Karikatürü

    13 Eylül 2019
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!