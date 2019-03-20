AB'den Google'a rekor ceza Avrupa Birliği, ABD merkezli internet arama motoru Google'a 1.49 milyar avro para cezası verdi.

AB, Google'a, reklam hizmeti AdSense'de piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle 1,49 milyar avro para cezası verdi. Ayrıntılar Geliyor...

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