AB’den Google’a 1,49 milyar euro ceza
AB, Google’a 1,49 milyar euro para cezası verdi.20 Mart 2019 Çarşamba 16:57
AB, Google’a 1,49 milyar euro para cezası verdi.
Avrupa Birliği (AB), Google’a, reklam hizmeti AdSense’de piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle 1,49 milyar euro para cezası verdi. Açıklamada, Google’ın 3’üncü taraf internet siteleriyle imzaladığı sözleşmelerde kısıtlayıcı maddelere yer vererek, rakiplerinin bu internet sitelerine reklam vermelerini engellediğinin belirlendiği kaydedildi.
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