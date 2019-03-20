0553 313 94 23

AB'den Google'a1,49 milyar avro ceza

AB, Google'a, reklam hizmeti AdSense'de piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle 1,49 milyar avro para cezası verdi.

20 Mart 2019 Çarşamba 14:10
AB'den Google'a1,49 milyar avro ceza

AB, Google'a reklam hizmeti AdSense'de piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle 1,49 milyar avro para cezası verdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 14:10
  1. AB
  2. ceza
  3. Google

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kahta ilçesinde esrar maddesi ele geçirildi
    1. Kahta ilçesinde esrar maddesi ele..
    2. Bayrampaşa Oğuzhan Halk Kütüphanesi..
    3. Felaketin yaşandığı ülkede üç gün..
    4. SP lideri inanamadı: Neymiş, Haçlı..
    5. Gelir İdaresi'nden kritik..
    6. PKK/KCK’nın sözde Çukurova bölge..
    7. "Türk Ressamlar" seminerleri 22..
    8. Başkan Can, özel çocuklarla buluştu
    9. İran-Türkiye arasında eş zamanlı..
    10. AB’den Google’a 1.49 milyar euro ceza
    11. Uludağ Üniversitesi öğretim görevlisi..
    12. 63 yaşındaki bisiklet sporcusu, araba..
    13. Başkan Adayı Bıyık’a en anlamlı hediye
    14. Şırnak'ta şehit asker için tören
    15. Haluk Alıcık’a coşkulu karşılama
    16. Tekirdağ’ın yeni adalet sarayı açıldı
    17. Tepebaşı Belediyesi’nin öyküsü..
    18. Tepebaşı’ndan anlamlı protokol
    19. İcra müdürünün zimmetine geçirdiği 6..
    20. Bayan kuaförlere gelin başı eğitimi
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    AK Parti İzmir'deki anket sonuçlarını açıkladı!
    AK Parti İzmir'deki anket sonuçlarını açıkladı!
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar

    Günün Karikatürü

    20 Mart 2019
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Açıklama geldi: Doların fırlamasını beklemeyin
    Açıklama geldi: Doların fırlamasını beklemeyin