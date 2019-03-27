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AB’den Golan Tepeleri hakkında bildirge

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Avrupa Birliği adına Golan Tepeleri hakkında bildirge yayımladı.

27 Mart 2019 Çarşamba 15:46
AB’den Golan Tepeleri hakkında bildirge

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Avrupa Birliği adına Golan Tepeleri hakkında bildirge yayımladı. Yayımlanan metinde, "Avrupa Birliği’nin Golan Tepeleri’nin statüsü hakkındaki duruşu değişmemiştir" denildi.


Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, ABD Başkanı Donald Trump’ın Golan Tepeleri’ndeki İsrail egemenliğini tanıdıklarını duyurmasından sonra, AB’nin duruma olan yaklaşımı hakkında birliği temsilen bildirge yayımladı. AB’nin konuya karşı duruşunun değişmediği ve işgal altındaki Golan Tepeleri’ndeki İsrail egemenliğinin kabul edilmediği belirtilen bildirgede, "Avrupa Birliği’nin Golan Tepeleri’nin statüsü hakkındaki duruşu değişmemiştir. Uluslararası yasalara ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 242 ve 497 nolu resmi kararı ile uyumlu olarak, Avrupa Birliği işgal altındaki Golan Tepeleri’nde İsrail egemenliğini tanımamaktadır" ifadelerine yer verildi.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 15:46
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