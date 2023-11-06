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Gündem AB'den Gazze'ye 25 milyon euro yardım!
Gündem

AB'den Gazze'ye 25 milyon euro yardım!

Yeniakit Publisher
2023-11-06 16:34:00 - 2023-11-06 16:41:30
AB'den Gazze'ye 25 milyon euro yardım!

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, siyonistin bombardımanı altındaki Gazze'ye AB tarafından 25 milyon euro yardım gönderileceğini açıkladı.

AB tarafından Gazze’ye gönderilecek 25 milyon euroyla birlikte yapılan yardım toplamda 100 milyon Euro’ya ulaşacak.

Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği’nin Gazze’ye yönelik yardımlarını arttıracağını da söyledi.

Leyen, Brüksel’de yaptığı açıklamasında yardımın direkt insani yardım kuruluşlarına yapılacağını kaydetti. 

Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise, "İster ateşkes ister ara deyin şiddetin azalması ve uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmesine ihtiyacımız var" dedi.

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