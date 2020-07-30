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Dünya

AB'den flaş Kuzey Kore kararı

Avrupa Birliği (AB) Kuzey Kore ile ilgili yeni bir karar aldı. AB Konseyinden yapılan açıklamaya göre, 57 kişi ve 9 kuruluşu kapsayan seyahat yasağı ve varlıkların dondurulmasını içeren yaptırımlar bir yıl daha devam edecek.

Yeniakit Publisher
2020-07-30 16:56:00 -
AB'den flaş Kuzey Kore kararı

Avrupa Birliği (AB), Kuzey Kore'ye nükleer faaliyetleri nedeniyle uyguladığı yaptırımları bir yıl uzattı. AB Konseyinden yapılan açıklamaya göre, 57 kişi ve 9 kuruluşu kapsayan seyahat yasağı ve varlıkların dondurulmasını içeren yaptırımlar bir yıl daha devam edecek.

Yaptırımlar, Kuzey Kore'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal eden nükleer faaliyetleri, balistik füze çalışmaları ve diğer kitle imha silahlarıyla ilgili programları nedeniyle uygulanıyor.

En sert yaptırım

AB'nin Kuzey Kore hakkındaki tedbirlerinin birliğin bir ülkeye uyguladığı en sert yaptırımlar olduğu vurgulandı. AB, Kuzey Kore'ye yönelik yaptırım kararını BM ile uyumlu olarak ilk kez 2006'da almıştı. BM'nin de ayrıca Kuzey Koreli 80 kişi ile 75 kuruluş hakkında yaptırım kararı bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump da geçen ay Kuzey Kore'ye ülkesinin yaptırımlarını bir yıl uzattığını açıklamıştı.

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