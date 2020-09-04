  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel AB'den Doğu Akdeniz için uluslararası konferans önerisi
Aktüel

AB'den Doğu Akdeniz için uluslararası konferans önerisi

Yeniakit Publisher
2020-09-04 20:05:09 -
AB'den Doğu Akdeniz için uluslararası konferans önerisi

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Doğu Akdeniz'de tansiyonu düşürmek için çok taraflı konferans düzenlenebileceğini söyledi.

Michel, Türkiye-AB ilişkileri ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin basına açıklama yaptı.

AB üyesi ülke liderlerinin Brüksel'de 24-25 Eylül'de Türkiye konusunda zirve düzenleyeceğini anımsatan Michel, toplantıda Türkiye'ye karşı nasıl bir politika izleneceğini ve ilişkilerin nasıl geliştirileceğini ele alacaklarını ifade etti.

Michel, Doğu Akdeniz'de münhasır ekonomik bölge sınırları, enerji, güvenlik ve göç gibi başlıkların liderlerce değerlendirileceğini anlattı.

Doğu Akdeniz'de tansiyonun düşürülmesi amacıyla çok taraflı bir konferans düzenlenmesi teklifinde bulunan Michel, konferansa ilgili taraflar ve NATO'nun da katılabileceğini belirtti.

Michel, Ankara ve Atina'ya konferans önerisini ilettiğini belirterek, söz konusu konferansının bölgede gerginliği düşürmek ve diyalog kanalı açmak için en iyi yol olabileceğini söyledi.

Son haftalarda yaşanan gerginliğinin bitmesini isteyen Michel, "Bu durum böyle devam edemez." ifadesini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünya savaşın eşiğinde! Sınırı ihlal eden savaş uçağını vurdular
Dünya

Dünya savaşın eşiğinde! Sınırı ihlal eden savaş uçağını vurdular

Tayvan ABD üretimi hava savunma sistemleri ile sınır ihlali yapan Çin'e ait Rus yapımı Su-35 savaş uçağını düşürdü.
İkinci el araç fiyatları düşecek mi? Dikkat çeken açıklama
Ekonomi

İkinci el araç fiyatları düşecek mi? Dikkat çeken açıklama

İMAS Başkanı Hayrettin Ertemel, yetki belgesi olmayan kişilerin denetlenip cezalar alacağını kaydederek, ikinci el fiyatlarında düşüşün söz ..
İşte CHP belediyeciliği! Vatandaş çöp dağlarına isyan etti
Siyaset

İşte CHP belediyeciliği! Vatandaş çöp dağlarına isyan etti

İzmir'in Çiğli ilçesindeki Ata Sanayi Sitesi esnafı, belediyenin ilgisizliği nedeniyle çöp dağları oluşmasına tepki gösterdi
Satılık 2017 model Renault Clio
Satılık 2017 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı