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AB'den "din ve inanç özgürlüğü" mesajı

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini:- "Din ya da herhangi bir inançla olan bağlantıları nedeniyle kişilere zulüm etmek, uluslararası hukuka aykırıdır ve buna karşı mücadele ortaklaşa yürütülmelidir"

21 Ağustos 2019 Çarşamba 14:00
AB'den "din ve inanç özgürlüğü" mesajı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliğinden (AB), kişilerin din ya da inançları nedeniyle hedef alınmalarının uluslararası hukuka aykırı olduğu, bu durumla mücadele etmek için önleyici tedbirler alınması gerektiği belirtildi.

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, din ve inançları nedeniyle şiddet mağduru olanları anma günü vesilesiyle yayımladığı açıklamada, "Din ya da herhangi bir inançla olan bağlantıları nedeniyle kişilere zulüm etmek, uluslararası hukuka aykırıdır ve buna karşı mücadele ortaklaşa yürütülmelidir." ifadelerini kullandı.

Mogherini, geçen yıl birçok trajik saldırının gerçekleştiğini anımsatarak, AB hukukunun, kişilerin din ya da inançları nedeniyle hedef alınmasını yasakladığını vurguladı.

Bu çerçevede devlet kurumlarının din ve inanç özgürlüğünü güvence altına almaları gerektiğine işaret eden Mogherini, "Dine yönelik nefret, şiddet ve zulümle mücadele etmek için önleyici tedbirlerin alınması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.






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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 14:00
  1. AB
  2. AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini
  3. Din
  4. inanç
  5. mağdur

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