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Dünya AB'den Çin'e Ukrayna çağrısı
Dünya

AB'den Çin'e Ukrayna çağrısı

Yeniakit Publisher
2023-10-14 22:11:00 -
AB'den Çin'e Ukrayna çağrısı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Çin'in, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Moskova'nın müttefiki olmadığına dair Ukraynalıları ikna etmesi gerektiğini söyledi.

Borrell, Çin-AB Üst Düzey Diyaloğu'nun 12. tur toplantısı için Çin'e yaptığı ziyarette, Ukrayna krizinin Çin'in Avrupa ile ilişkileri açısından kritik önemde olduğuna işaret etti.

Peking Üniversitesinde dün yaptığı konuşmada, Çin'in Rusya-Ukrayna savaşındaki "belirsiz pozisyonunun", Brüksel ile Pekin arasında "güvenin aşınmasına" yol açan etkenlerden biri olduğunu vurgulayan Borrell, "Çin'in Ukrayna halkını savaşta Rusya'nın müttefiki olmadığına ikna etmek için çaba göstermesi gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

Borrel, ziyaretinin ardından bugün düzenlediği basın toplantısında ise "Çin şu ana dek Rusya'ya silah desteği sağlamadı, bu önemli bir şey. Çinli muhataplarımızdan Rusya'nın yaptırımları aşmasına yardım etmemelerini istedim." ifadelerini kullandı.

Rusya-Ukrayna savaşının yalnızca Ukrayna'yı değil tüm Avrupa'nın güvenliği etkilediğine dikkati çeken Borrell, Çin'den, Rusya'nın Karadeniz Tahıl Girişimi Anlaşması'na dönmesi için bu ülke üzerindeki nüfuzunu kullanmasını talep etiğini belirtti.

Borrell, ayrıca Pekin'in Ukrayna'ya insani yardımları artırmasının da Çin'in Avrupa'daki imajının düzelmesini sağlayacağını kaydetti.
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Çin'deki görüşmelerinde muhataplarıyla ikili ilişkiler dışında en fazla üzerinde durduğu konulardan birinin de İsrail ile Filistin arasında tırmanan çatışma olduğunu belirten Borrell, hem AB'nin hem Çin'in, Filistin sorununda uzun vadede izlenecek yolun iki devletli çözüm olması gerektiğinde hemfikir olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

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