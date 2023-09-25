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Dünya AB'den 'çarpıcı' Çin yorumu!
Dünya

AB'den 'çarpıcı' Çin yorumu!

Yeniakit Publisher
2023-09-25 11:08:00 -
AB'den 'çarpıcı' Çin yorumu!

AB'nin ticaretten sorumlu üyesi Valdis Dombrovskis, Çin'in risk algısını azaltmaya yardımcı olmak için "çok şey yapabileceğini" belirtti

AB'nin ticaretten sorumlu üyesi Valdis Dombrovskis, Çin'in risk algısını azaltmaya yardımcı olmak için "çok şey yapabileceğini" belirtti
AB'nin ticaretten sorumlu üyesi Dombrovskis, "Çin, AB'nin risk algısını azaltmak için çok şey yapabilir" dedi.

AB'nin ticaretten sorumlu üyesi Valdis Dombrovskis, yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin ekonomik bağımlılıkları azaltmak ve riskleri azaltmak için adımlar atsa da Çin ile bağlarını koparmaya niyeti olmadığını ancak Çin'in risk algısını azaltmaya yardımcı olmak için "çok şey yapabileceğini" söyledi.

''ÇİN İLE BAĞLARIMIZ DERİN''

AB uzun zamandır Çin'de eşit bir oyun alanı olmamasından ve iş ortamının siyasallaşmasından şikayet ediyor. Pekin'in Ukrayna'daki savaşa rağmen Moskova ile bağlarını güçlendirme hamlesinin ardından endişe yerini temkinliliğe bıraktı.

Dombrovskis Pekin'deki Tsinghua Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada Avrupa'nın Çin ile ekonomik bağlarının derin olduğunu ancak Çin'in "risk algımızı azaltmaya yardımcı olmak için çok şey yapabileceğini" söyledi.
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