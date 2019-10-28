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Dünya

AB'den Brexit kararı! Resmen açıklandı

Avrupa Birliği, İngiltere'nin Brexit'i 31 Ocak 2020'ye kadar erteleme talebini resmen kabul etti.

2019-10-28 12:38:00 - 2019-10-28 14:22:54
AB'den Brexit kararı! Resmen açıklandı

Avrupa Birliği (AB), İngiltere'nin Brexit'i esnek bir şekilde 31 Ocak 2020'ye kadar erteleme talebini kabul etti.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Twitter hesabından bir mesaj paylaşarak, 27 AB ülkesinin İngiltere'nin Brexit'i erteleme talebini kabul ettiğini duyurdu.

AB üyelerinin "esnek bir ertelemeye" onay verdiğini kaydeden Tusk, "AB, İngiltere'nin Brexit'i esnek bir şekilde 31 Ocak 2020'ye kadar erteleme talebini kabul etti." ifadesini kullandı.

Tusk, kararın yazılı bir süreçle resmiyet kazanacağını belirtti.

Buna göre, İngiltere AB ile uzlaştığı ayrılık anlaşmasını 31 Ocak 2020'den önce onaylarsa, AB'den bu tarih öncesinde ayrılabilecek.

İngiltere 2016'da yapılan referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı almıştı. 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit, Avam Kamarası'nın Brexit anlaşmasını üst üste reddetmesi nedeniyle 31 Ekim'e ertelenmişti.

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Yorumlar

abdrhman

iti iti ısırmaz hepsi aynı b..kun sülalesi. 
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olmaz

Brexit olmaz. ingliz Avrupa'dan ayrilamaz. Rothschild kesinliklle izin vermez. keske ayrilsalar, iskocya bagimsiz olur, ingliz biter, dunya yasanacak bir ye rolurdu
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