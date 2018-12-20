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AB'den bankacılık sektörüne "kartel soruşturması"

AB Komisyonu, Avrupa'da faaliyet gösteren 4 bankanın dolarla yaptığı tahvil ticareti hakkında soruşturma başlattı

20 Aralık 2018 Perşembe 21:39
AB'den bankacılık sektörüne "kartel soruşturması"

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), devlet tahvili ticaretinde aralarında kartel oluşturdukları şüphesiyle 4 banka hakkında soruşturma başlattı.

AB Komisyonu'ndan, Avrupa'da faaliyet gösteren 4 bankanın dolarla yapılan tahvil ticaretleri hakkında resmi inceleme başlatıldığı açıklandı.

Açıklamada, söz konusu bankaların 2009-2015 yıllarında devlet tahvillerine yönelik piyasa işlemlerinde kartel oluşturduklarından şüphelenildiği kaydedildi.

Komisyon, 4 bankanın ismini açıklamazken, Deutsche Bank, Credit Agricole ve Credit Suisse'in söz konusu bankalar arasında yer alabileceği tahmin ediliyor.

AB tarafından başlatılan benzer soruşturmaların tamamlanması uzun sürebiliyor.

Birlik üyesi ülkelerde faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonu'nda bulunuyor.

AB Komisyonu, söz konusu incelemede kartel gibi rekabete veya antitröst yasalarına aykırı bir durum tespit ederse, buna son veriyor ve firmalara yüksek para cezaları uyguluyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 21:39
  1. AB
  2. Avrupa
  3. banka
  4. kartel

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