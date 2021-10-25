AB’den BAE’ye 'ılımlı İslam' övgüsü
Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, “ılımlı İslam” projesinde Suudi Arabistan ile birlikte başı çeken ülkelerden olan Birleşik Arap Emirlikleri’ne övgüler düzdü.
Münübe YILMAZ
“Ilımlı İslam” projesinde Suudi Arabistan ile birlikte başı çeken ülkelerden olan Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) Avrupa Birliği’nden övgü geldi.
Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, BAE'nin üçüncü defa BM İnsan Hakları Konseyi'ne (UNHRC) seçilmesinin ülkenin "artan uluslararası varlığını" yansıttığını ifade etti.
Öve öve bitiremedi!
Emirlik Haber Ajansı'na (WAM) özel açıklamalarda bulunan Schinas, BAE'yi "bir güç, etki ve ilham direği" olarak nitelendirerek, “UNHRC oylamasının neticesi, BAE'nin insan haklarını ve özgürlüklerini güçlendirme çabalarının doruk noktasıdır.” iddiasında bulundu. BAE'nin siyonist İsrail ile normalleşme anlaşması yapmasına da övgüler düzen Schinas, bu ülkenin bölgede artan istikrara yönelik bir katalizör görevi gördüğünü savundu.