AB'den Azerbaycan ve Ermenistan'a müzakere çağrısı

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanlarıyla bu hafta sonu telefon görüşmeleri yaptığını açıkladı.

Sivil can kayıplarındaki artışın kabul edilemez olduğunu belirten Borrell, Dağlık Karabağ'daki çatışmaların bir an önce durması gerektiğini söyledi.

Borrell, Ermenistan ve Azerbaycan'ın acilen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Minsk Grubu eş başkanlarının eşliğinde müzakerele başlaması gerektiğini söyledi.

Türk uzmanlar müzakere uyarısı yaptı

Eski asker Güvenlik ve Terör Uzmanı Abdullah Ağar ve eski asker ve Strateji Uzmanı Yusuf Alabarda Azerbaycan'ın askeri kazanımlarını masaya hemen oturması durumunda kaybedeceği uyarısına bulunuyor.

Ermenistan geçtiğimiz günlerde Azerbaycan'a saldırmış ve karşılığında ise Azerbaycan ordusundan büyük bir tokat yemişti.

Ermenistan uluslararası destek için her kapıyı çalarak yardım istedi. Fakat aradığı desteği bir türlü bulamamıştı.

Yine Ermenistan, Azerbaycan'dan barış görüşmeleri için ateşkes yapılmasını ve bunun için süre verilmesini istemişti.