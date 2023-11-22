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Dünya AB'den ambalaj atıklarını azaltacak! Hakkında flaş karar! Ülke yasal düzenleme için bir adım daha!
Dünya

AB'den ambalaj atıklarını azaltacak! Hakkında flaş karar! Ülke yasal düzenleme için bir adım daha!

Yeniakit Publisher
2023-11-22 18:50:00 - 2023-11-22 19:11:14
AB'den ambalaj atıklarını azaltacak! Hakkında flaş karar! Ülke yasal düzenleme için bir adım daha!

Avrupa Birliği'nde (AB), başta plastikten üretilenler olmak üzere, ambalaj atıklarının azaltılması amacıyla hazırlanan yasal düzenleme, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) kabul gördü. Plastik ambalajların sektöründe hareketli günler yaşanıyor. Avrupa Birliği'nin Bu kez atıklarını azaltılması için harekete geçtiği ortaya çıktı.

AP milletvekilleri, AB ülkeleriyle yapılacak müzakerelerde parlamentonun yetkisini oluşturan raporu kabul etti. 426 milletvekili lehte, 125 aleyhte oy kullandı. 74 milletvekili çekimser kaldı.

AP, çıkarılması hedeflenen yönetmelikle ambalajların azaltılmasını, belirli türlerin kısıtlanmasını ve "yok olmayan kimyasalların" kullanımının yasaklanmasını amaçlıyor.

Yönetmelikte genel ambalajların 2030'a kadar yüzde 5, 2035'e kadar yüzde 10 ve 2040'a kadar yüzde 15 azaltılması hedefleniyor. Plastik ambalajların azaltılması için ise 2030'a kadar yüzde 10, 2035'e kadar yüzde 15 ve 2040'a kadar yüzde 20 hedefi getiriliyor.

Ayrıca 15 mikronun altındaki çok hafif plastik poşetlerin satışının yasaklaması isteniyor. Otellerde kullanılan tek kullanımlık sabun, şampuan gibi ürünlerin ambalajlarıyla, havalimanlarında bavulların sarılmasında kullanılan plastik filmlerin kullanımının da ciddi şekilde kısıtlanması öneriliyor.

Gıda ile temas eden ambalajlarda "PFAS" olarak bilinen "doğada yok olmayan kalıcı kimyasalların" ve Bisfenol A maddesinin kullanımının yasaklanması talep ediliyor.
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Oteller, restoranlar ve kafeler gibi gıda sektöründeki içecek ve paketli yiyeceklerin dağıtıcılarının, tüketicilere kendi kaplarını getirme seçeneğini sunması amaçlanıyor.

Yönetmelik teklifinin hayata geçirilebilmesi için AP ile AB ülkelerinin oluşturduğu AB Konseyi'nin uzlaşıya varması gerekiyor.

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