AB'den 5 bin kişilik "askeri güç" hamlesi!

Avrupa Birliği, uluslararası etkinliğini arttırmak için askeri güce yatırım yapmaya hazırlanıyor.

Avrupa Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Stratejik Pusula bizim yol haritamız olacak. Belarus sınırındaki gibi hibrit tehditler için tebir almalıyız" dedi.

Borrell, ortak savunma gücünün hem sivil hem de askeri güvenlik tehditlerine karşı koyacağını dile getirdi.

AB-NATO iş birliği

Siber güvenlik ve propaganda gibi alanların da geleneksel askeri tehditler kadar önemli olduğunu anlattı.

NATO ile işbirliğinin de devam edeceğini söyleyen Borrell, Avrupa'nın çıkarlarını korumak için savunmada özerklik hedeflendiğini söyledi.

"Birliğin amacı askeri kapasitesini geliştirirken NATO'yu da güçlendirmek ve küresel barışa katkı sağlamak" dedi.