Abdelkader 2 yıl daha Hatay’da

Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Hatay Büyükşehir Belediyespor, iç transferde Hind Ben Abdelkader’le anlaşma sağladı.

Hatay Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, 2 yıldır mavi beyazlı formayı giyen Hind Ben Abdelkader’le yeniden anlaşma sağladı. Hatay ekibi, Hind Ben Abdelkader’le 2 yıllık kontrat imzaladı.

Hind Ben Aldelkader’in Hatay’ı ve Hatay’da oynamayı çok sevdiğini söyleyen Hatay Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol Şube Sorumlusu Serhat Bayraktar, Avrupa’nın en skorer oyuncularından olan Abdelkader’in takıma büyük katkı sağlayacağını söyledi. Bayraktar, “2 yıldır takımızda olan Hind Ben Abdelkader ile 2 yıllık yeni bir kontrat daha yaptık. Belçikalı oyuncu skorer kimliği ve atletizmi ile takımıza önemli katkılar vermişti ve bundan sonraki sezonlarda da organizasyonumuza hem skor hem de liderlik konusunda büyük katkılar vereceğine inanıyorum. Hind Ben Abdelkader bizden biri ve Hatay’ı ve Hatay’da oynamayı çok seviyor ve istiyor. Taraftarlarla olan iletişimi, taraftarın ona sevgisi muhteşem. Coach ile oynamayı çok seviyor. Burada mutlu ve iki yıl daha bizimle olacak. O artık daha tecrübeli ve oyununu çok ilerletti. Avrupa’nın en skorer oyuncularından birinin aramızda olmasından dolayı ben de çok mutluyum” dedi.