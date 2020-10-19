  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya AB'de yeni yaptırım teklifi hazırlandı
Dünya

AB'de yeni yaptırım teklifi hazırlandı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, "AB Küresel İnsan Hakları Yaptırım Rejimi" adı altında yeni bir yaptırım sistemi geliştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-19 21:29:00 -
AB'de yeni yaptırım teklifi hazırlandı

Avrupa Birliği (AB) AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ile AB Komisyonu'nun ortak teklifi, AB Konseyince kabul edilirse "AB Küresel İnsan Hakları Yaptırım Rejimi" olarak adlandırılacak.

Komisyon tarafından yapılan açıklamada yeni paketin dünya genelinde daha esnek bir yaptırım politikası belirlenmesine neden olacağı belirtiliyor.

Hazırlanan yeni paket kabul edilirse AB ilk kez seyahat yaptırımı uygulayabilecek.

Yaptırımlar üyeler için yasal bir yükümlülük içeriyor

Hali hazırda AB'nin 40 farklı yaptırım rejimi bulunuyor. İnsan hakları ihlalleri de dahil olmak üzere AB'nin Suriye, Belarus, Venezuela ve Rusya gibi ülkelere yaptırımları sürüyor.

AB Komisyonunun teklifinin kabul edilmesi için üye ülkeler tarafından AB Konseyi'nde görüşülüp tartışılması gerekiyor. Yaptırım kararlarının üye ülkeler için yasal bağlayıcılığı bulunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Skandal Türkiye teklifi ortaya çıktı! 5 ülkeden ret, 3 ülkeden onay
Dünya

Skandal Türkiye teklifi ortaya çıktı! 5 ülkeden ret, 3 ülkeden onay

Yunan gazetesi To Vima'da yer alan bir haberde, geçtiğimiz hafta yapılan AB AB Konseyi toplantısında Yunanistan'ın önerisiyle 'Türkiye'ye si..
Türk mallarına boykot yayılıyor... Skandal karara dev şirket de katıldı
Gündem

Türk mallarına boykot yayılıyor... Skandal karara dev şirket de katıldı

Suudi Arabistan ve Türkiye arasında siyasi gerilim ticarete yayılırken, ülkenin en büyük süpermarket zinciri olan Othaim Markets de, Türkiye..
Abdullah Ağar'dan Azerbaycan-Ermenistan gerilimine ilişkin olay sözler
Gündem

Abdullah Ağar'dan Azerbaycan-Ermenistan gerilimine ilişkin olay sözler

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında yaşananlara ilişkin Nikol Paşinyan'ın açıklamalarını yorumladı...
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay