AB'de yeni yaptırım teklifi hazırlandı

Avrupa Birliği (AB) AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ile AB Komisyonu'nun ortak teklifi, AB Konseyince kabul edilirse "AB Küresel İnsan Hakları Yaptırım Rejimi" olarak adlandırılacak.

Komisyon tarafından yapılan açıklamada yeni paketin dünya genelinde daha esnek bir yaptırım politikası belirlenmesine neden olacağı belirtiliyor.

Hazırlanan yeni paket kabul edilirse AB ilk kez seyahat yaptırımı uygulayabilecek.

Yaptırımlar üyeler için yasal bir yükümlülük içeriyor

Hali hazırda AB'nin 40 farklı yaptırım rejimi bulunuyor. İnsan hakları ihlalleri de dahil olmak üzere AB'nin Suriye, Belarus, Venezuela ve Rusya gibi ülkelere yaptırımları sürüyor.

AB Komisyonunun teklifinin kabul edilmesi için üye ülkeler tarafından AB Konseyi'nde görüşülüp tartışılması gerekiyor. Yaptırım kararlarının üye ülkeler için yasal bağlayıcılığı bulunuyor.