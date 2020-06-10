AB’de Türkiye Dostluk Grubu kuruldu

Avrupa Parlamentosu (AP), AP Muhafazakarlar ve Reformcular grubu üyesi Polonyalı AP Milletvekili Ryszard Czarnecki’nin önderliğinde AB-Türkiye Dostluk Grubu kuruldu. Grubun açılışı Türkiye’nin de temsil edildiği online bir törenle gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasında tam üyelik sürecine olumlu katkılar yapması amacıyla, Başkanlığını Polonyalı AP üyesi Ryszard Czarnecki’nin üstlendiği ve AP milletvekilleri tarafından desteklenen yeni bir grup kuruldu. AB - Türkiye Dostluk Grubu adı verilen grubun çalışmalarına başlaması münasebetiyle online bir açılış töreni düzenlendi. Törene, Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)’yi AB Uyum Komisyonu ve AP - Türkiye Karma Parlamento Komisyonu (KPK) üyeleri temsil etti. Törene, Türkiye’nin AB Nezdinde Daimi Temsilcisi Kemal Bozay da katıldı.

AB-Türkiye Dostluk Grubunun başkanlığını üstlenen Polonyalı AP üyesi Ryszard Czarnecki açılışta yaptığı konuşmada Türkiye’nin AB için önemli bir ülke olduğunun altını çizdi. çizerek, "Türkiye doğu ile batının, Asya ile Avrupa’nın köprüsüdür. AB olarak Türkiye’ye ihtiyacımız var. Bu grubun çalışmaları ile AB ile Türkiye arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine katkı yapmak istiyoruz" dedi. Törene katılan ve gruba destek veren AP Bulgaristan milletvekili İlhan Kyuchuk ise AB üyelik sürecindeki kazanımların özellikle Türk gençleri için büyük katkılar sunacağını, ayrıca Gümrük Birliği konusunun da grubun ilgi göstereceği temel konular arasında olduğunu belirtti.

Online törene TBMM adına katılan heyette yer alan AK Parti Milletvekili ve AP - Türkiye KPK Eş Başkanı İsmail Emrah Karayel, AK Parti milletvekili ve TBMM AB Uyum Komisyonu Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ile KPK üyesi milletvekilleri Sibel Özdemir, Arzu Erdem, Ravza Kavakcı Kan ve Aylin Cesur törende söz alarak AP ve TBMM arasında kurulan bu yeni gruptan duydukları memnuniyeti dile getirerek, sığınmacı krizi ve terörle mücadele konusunda AB ile Türkiye arasında daha verimli bir işbirliği çağrısı yaptılar.

Yeni kurulan AB - Türkiye Dostluk grubunun AB kurumlarında kültürel etkinlikler düzenlemesi bekleniyor. Grubun genel sekreterliğini AP siyasi danışmanlarından İpek Tekdemir yürütecek.