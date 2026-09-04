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Bakanlık denetimde! Kırtasiye ve okul ürünleri inceleniyor

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Bakanlık denetimde! Kırtasiye ve okul ürünleri inceleniyor

Ticaret Bakanlığı ekipleri, Ankara'da yeni eğitim öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerinde ürün güvenliği ve fiyat etiketine yönelik denetimlerini yoğunlaştırırken, 10 Ağustos'tan bu yana 26 bin 570 firma ve 4 milyon 958 bin 623 ürünü inceledi. Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Avni Dilber, "Kırtasiye ürünlerinde güvensizlik oranı 2011 yılında yüzde 50'nin üzerindeydi, yaptığımız sıkı denetimlerle bu oranı yüzde 1'in altına düşürmüş durumdayız" dedi.

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Foto - Bakanlık denetimde! Kırtasiye ve okul ürünleri inceleniyor

Bakanlığa bağlı ekipler, 14 Eylül'de başlayacak yeni eğitim öğretim yılı öncesi ülke genelinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik eş zamanlı denetimler yapıyor. Bu kapsamda çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, 10 Ağustos'tan bugüne kadar 26 bin 570 firmayı ve 4 milyon 958 bin 623 ürünü mercek altına aldı

#2
Foto - Bakanlık denetimde! Kırtasiye ve okul ürünleri inceleniyor

Ekipler, bu doğrultuda Ankara'da bir kırtasiye mağazasını denetledi, başta öğrencilerin sıklıkla kullandığı kalem, silgi, defter, çanta, suluk ve yapıştırıcı olmak üzere ürünlerin etiketlerini özellikle ürün güvenliği açısından inceledi.

#3
Foto - Bakanlık denetimde! Kırtasiye ve okul ürünleri inceleniyor

"GÜVENSİZ ÜRÜNE KARŞI SIFIR TOLERANS" Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Avni Dilber, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüketicilerin sağlığı, güvenliği ve ekonomik çıkarlarını korumak amacıyla denetimlerin hızlandırıldığını söyledi.

#4
Foto - Bakanlık denetimde! Kırtasiye ve okul ürünleri inceleniyor

Denetimlerin "güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans" ilkesiyle yapıldığını dile getiren Dilber, ürünlerin güvensiz olması konusunun hem toplum sağlığını hem de "hassas tüketici" olarak nitelendirdikleri çocukları yakından ilgilendirdiğini belirtti.

#5
Foto - Bakanlık denetimde! Kırtasiye ve okul ürünleri inceleniyor

Dilber, kırtasiye alışverişi yapılırken imalatçı veya ithalatçının açık adı ve adresi ile marka ve model bilgilerinin üzerinde yer aldığı ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini vurguladı.

#6
Foto - Bakanlık denetimde! Kırtasiye ve okul ürünleri inceleniyor

Güvensizliği tespit edilen ürünler için ürünün toplatılmasından idari para cezasına kadar çeşitli yaptırımların uygulandığına işaret eden Dilber, "Ayrıca güvensizliği tespit edilen ürünler, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne kaydediliyor. Vatandaşlarımız ve çocuklarımız da güvensiz ürünleri buradan görebiliyor." diye konuştu.

#7
Foto - Bakanlık denetimde! Kırtasiye ve okul ürünleri inceleniyor

Dilber, oyuncak niteliğindeki kırtasiye ürünlerinde ise CE işaretinin bulunması gerektiğini, bunun ürün güvenliği açısından önemli olduğunu ifade etti.

#8
Foto - Bakanlık denetimde! Kırtasiye ve okul ürünleri inceleniyor

"GÜVENSİZ ÜRÜNLERE YÖNELİK 434 BİN LİRADAN BAŞLAYAN CEZALAR UYGULANIYOR" Kırtasiye ürünlerinde güvensizlik oranlarında yıllar içinde yaşanan değişime ilişkin Dilber, "Kırtasiye ürünlerinde güvensizlik oranı 2011 yılında yüzde 50'nin üzerindeydi ve bu çok korkutucu bir rakamdı. Yani kırtasiyeden aldığınız herhangi bir ürünün yarısı güvensiz demekti. Yaptığımız sıkı denetimlerle bu oranı yüzde 1'in altına düşürmüş durumdayız. Bu da satın aldığımız ürünlerin çok büyük bir kısmının aslında güvenli olduğunun bir göstergesidir." dedi.

#9
Foto - Bakanlık denetimde! Kırtasiye ve okul ürünleri inceleniyor

Dilber, güvensiz bulunan ürünler için 434 bin liradan başlayan ve bu tutarın 10 katına kadar çıkabilen para cezaları uygulanabildiğini söyledi.

#10
Foto - Bakanlık denetimde! Kırtasiye ve okul ürünleri inceleniyor

Cezanın, ürünün güvensizliğinin ağırlığına, yaygınlığına, riski durumuna göre değiştiğini belirten Dilber, şunları kaydetti: "Diğer taraftan etiketlerle ilgili bir eksiklik varsa burada da 173 bin liradan başlayıp yine 10 katına kadar ceza uygulayabiliyoruz. Denetmenlerimiz, numunelerini alıyorlar, akredite anlaşmalı laboratuvarlara test yaptırıyorlar. Amacımız ceza kesmek değil. Tek istediğimiz, standartlara ve kurallara uygun ticaret yapılması ve çocuklarımızın geleceğinin tehlikeye atılmaması."

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