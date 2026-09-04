Bakanlık denetimde! Kırtasiye ve okul ürünleri inceleniyor
Ticaret Bakanlığı ekipleri, Ankara'da yeni eğitim öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerinde ürün güvenliği ve fiyat etiketine yönelik denetimlerini yoğunlaştırırken, 10 Ağustos'tan bu yana 26 bin 570 firma ve 4 milyon 958 bin 623 ürünü inceledi. Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Avni Dilber, "Kırtasiye ürünlerinde güvensizlik oranı 2011 yılında yüzde 50'nin üzerindeydi, yaptığımız sıkı denetimlerle bu oranı yüzde 1'in altına düşürmüş durumdayız" dedi.