Bakanlık denetimde! Kırtasiye ve okul ürünleri inceleniyor

"GÜVENSİZ ÜRÜNLERE YÖNELİK 434 BİN LİRADAN BAŞLAYAN CEZALAR UYGULANIYOR" Kırtasiye ürünlerinde güvensizlik oranlarında yıllar içinde yaşanan değişime ilişkin Dilber, "Kırtasiye ürünlerinde güvensizlik oranı 2011 yılında yüzde 50'nin üzerindeydi ve bu çok korkutucu bir rakamdı. Yani kırtasiyeden aldığınız herhangi bir ürünün yarısı güvensiz demekti. Yaptığımız sıkı denetimlerle bu oranı yüzde 1'in altına düşürmüş durumdayız. Bu da satın aldığımız ürünlerin çok büyük bir kısmının aslında güvenli olduğunun bir göstergesidir." dedi.